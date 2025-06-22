«Ротор» подписал контракт с 29-летним полузащитником Макаровым

«Ротор» объявил о переходе полузащитника Анатолия Макарова.

29-летний белорус подписал контракт по схеме «1+1». 30 июня у хавбека завершится контракт с «Сочи».

Ранее Макаров играл за тульский «Арсенал», «Торпедо Жодино», «Смолевичи» и «Слоним».