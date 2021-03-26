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«Самара-Арена» примет матч «Крыльев Советов» в апреле

20:33
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Директор ГАУ «Самара-Арена» Виталий Иванов сообщил, что «Крылья Советов» проведут свой первый матч на арене в начале апреля. На данный момент там проводятся ремонтные работы.

«Самара-Арена» получила техническое заключение от ООО «Стальпроект» о допуске покрытия стадиона к эксплуатации. Это дает основания для возобновления проведения на стадионе матчей ПФК «Крылья Советов». В настоящее время продолжается комплекс работ по подготовке стадиона «Самара-Арена» к проведению 3 апреля игры «Крылья Советов» — «Текстильщик», — цитирует Иванова ТАСС.

После 32 туров ФНЛ «Крылья Советов» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 73 балла.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11007861

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