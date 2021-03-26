«Самара-Арена» примет матч «Крыльев Советов» в апреле
Директор ГАУ «Самара-Арена» Виталий Иванов сообщил, что «Крылья Советов» проведут свой первый матч на арене в начале апреля. На данный момент там проводятся ремонтные работы.
«Самара-Арена» получила техническое заключение от ООО «Стальпроект» о допуске покрытия стадиона к эксплуатации. Это дает основания для возобновления проведения на стадионе матчей ПФК «Крылья Советов». В настоящее время продолжается комплекс работ по подготовке стадиона «Самара-Арена» к проведению 3 апреля игры «Крылья Советов» — «Текстильщик», — цитирует Иванова ТАСС.
После 32 туров ФНЛ «Крылья Советов» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 73 балла.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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