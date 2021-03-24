«Оренбург» в гостях победил «Балтику»

В Калининграде завершился матч 32-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ, в котором «Оренбург» в гостях обыграл «Балтику» со счетом 2:1.

«Оренбург» за 32 матча набрал 67 очков и с этим показателем занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика», в активе которой 55 очков после 32 матчей, находится на 6-й позиции.

Олимп — ФНЛ

32-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Оренбург» — 1:2 (0:2)

Голы: Ткачук, 2 (0:1). Нойок, 40 (0:2). Альшин, 70 (1:2).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Ковалев, Тишкин, Мещанинов (Юрганов, 46), Кашчелан (Маркин, 77), Дудиев (Маклаков, 46), Гелоян, Казаев (Шаваев, 25), Кузьмин, Альшин, Маркович (Аллеф, 46).

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Ойеволе (Гойкович, 38), Смирнов (Масловский, 87), Аюпов, Ткачук, Нойок, Миронов (Ил.Воробьев, 90+6), Дм.Воробьев (Прудников, 90+1), Фамейе (Козлов, 77).

Предупреждения: Смирнов, 9. Маркович, 12. Дудиев, 28. Дм.Воробьев, 30. Мещанинов, 35. Альшин, 39. Нойок, 43. Кашчелан, 45. Шаваев, 46. Ткачук, 64. Сиваков, 67.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

24 марта. Калининград. Стадион «Калининград».