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«Нижний Новгород» расстался с Черышевым. Команду принял Евдокимов

16:23
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Дмитрий Черышев уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», сообщает официальный сайт клуба. Команду возглавил Роберт Евдокимов, который с 2012 по 2017 год работал в «Оренбурге». Последним местом его работы был «Ротор».

Черышев-старший возглавил «Нижний Новгород» в июле 2018 года. В этом сезоне «Нижний Новгород» после 17 матчей с 21 очком идет на 11-м месте в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ.

Черышев-старший уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

Дополнительная информация

http://fcnn2018.ru/nn-info/news/team/69800/

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