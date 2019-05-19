"Мордовия" победила "Балтику" и спаслась от вылета из Олимп-ФНЛ

"Мордовия" обыграла "Балтику" в 37-м туре Олимп-ФНЛ - 1:0. Саранцы набрали 47 очков и досрочно обеспечили себе сохранение места в первом дивизионе. "Балтика" на 1 очко опережает идущий в зоне вылета "Факел".

В другой игре "Тамбов", обеспечивший себе выход в РПЛ, победил "Ротор" - 1:0.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

37-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Балтика" (Калининград) - 1:0 (1:0)

Гол: Поярков, 41 - с пенальти.

"Мордовия": Кобзев, Лебедев, Климов, Ятченко, Дворецков, Руст.Мухаметшин (Деревягин, 90+1), Соболев (Адаев, 64), Петров, Поярков, Орлов (Навлетов, 82), Киреев.

"Балтика": Помазан, Магаль (Каленкович, 79), Тишкин, Алибеков, Гасанов, Шаваев, Глушков, Причиненко, Саплинов (Дрогунов, 78), Дядюн, Кузьмичев (Портнягин, 71).

Судья: Панин (Московская область).

19 мая. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

"Тамбов" - "Ротор" (Волгоград) - 1:0 (0:0)

Гол: Аппаев, 55.

"Тамбов": Шелия, Мищенко, Чистяков, Рыбин, Овсиенко, Килин, Галиулин (Хосонов, 53), Думбья (Муйива, 46), Чуперка, Мамтов (Кашчелан, 46), Аппаев (Обухов, 83).

"Ротор": Фильцов, Пискунов, Васильев (Коротаев, 85), Кацалапов (Султонов, 68), Байрыев, Лобкарев (Янушковский, 69), Фатуллаев, Попов, Шарипов, Муллин, Саная (Николаев, 86).

Предупреждения: Кацалапов, 26. Байрыев, 29. Муллин, 37. Килин, 49. Аппаев, 63. Саная, 77. Кашчелан, 81. Попов, 87. Шелия, 90+4. Овсиенко, 90+7.

Удаление: Килин, 67.

Судья: Чебан (Москва).

19 мая. Тамбов. Стадион "Спартак".