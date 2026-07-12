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Рейс «Торпедо» в Екатеринбург задержали почти на восемь часов

Сергей Ярошенко

Рейс «Торпедо» в Екатеринбург был задержан почти на восемь часов, сообщает пресс-служба автозаводцев.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в воскресенье более 150 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах из-за грозового фронта.

13 июля «Торпедо» встретится с «Уралом» в матче стартового тура Первой лиги. Начало игры запланировано на 17.00 по московскому времени.

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Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
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«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 13 11 1 1 41-14 34
2
 Сочи 14 9 2 3 23-14 29
3
 Торпедо 14 8 3 3 26-11 27
4
 Спартак Кс 14 8 3 3 20-13 27
5
 Велес 14 8 2 4 19-17 26
6
 Урал 13 7 4 2 21-8 25
7
 Уфа 14 5 6 3 18-14 21
8
 Шинник 13 4 7 2 17-13 19
9
 Ротор 14 5 3 6 22-17 18
10
 Арсенал 14 4 4 6 15-26 16
11
 Волга 14 4 3 7 18-21 15
12
 Челябинск 13 4 3 6 17-21 15
13
 Енисей 14 3 5 6 16-27 14
14
 КАМАЗ 14 3 4 7 16-23 13
15
 Ленинградец 14 3 4 7 11-25 13
16
 Нефтехимик 14 4 0 10 10-21 12
17
 СКА-Хабаровск 13 1 4 8 14-26 7
18
 Текстильщик 13 1 4 8 8-21 7
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34 тур
16.10 19:00 Ротор – Сочи 0 : 1
17.10 11:30 Енисей – Торпедо 1 : 2
17.10 14:00 Уфа – Арсенал 2 : 0
17.10 16:00 КАМАЗ – Нефтехимик 2 : 1
17.10 16:30 Спартак Кс – Ленинградец 2 : 0
18.10 08:00 СКА-Хабаровск – Волга - : -
18.10 13:00 Урал – Нижний Новгород - : -
18.10 15:00 Текстильщик – Челябинск - : -
18.10 17:00 Велес – Шинник - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 16
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 13
Матвей Урванцев
Матвей Урванцев

Челябинск

 7
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
Кирилл Корольков
Кирилл Корольков

Велес

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 12 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 12 1 4
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