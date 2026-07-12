Рейс «Торпедо» в Екатеринбург задержали почти на восемь часов
Рейс «Торпедо» в Екатеринбург был задержан почти на восемь часов, сообщает пресс-служба автозаводцев.
По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в воскресенье более 150 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах из-за грозового фронта.
13 июля «Торпедо» встретится с «Уралом» в матче стартового тура Первой лиги. Начало игры запланировано на 17.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|13
|11
|1
|1
|41-14
|34
|
2
|Сочи
|14
|9
|2
|3
|23-14
|29
|
3
|Торпедо
|14
|8
|3
|3
|26-11
|27
|
4
|Спартак Кс
|14
|8
|3
|3
|20-13
|27
|
5
|Велес
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
6
|Урал
|13
|7
|4
|2
|21-8
|25
|
7
|Уфа
|14
|5
|6
|3
|18-14
|21
|
8
|Шинник
|13
|4
|7
|2
|17-13
|19
|
9
|Ротор
|14
|5
|3
|6
|22-17
|18
|
10
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|15-26
|16
|
11
|Волга
|14
|4
|3
|7
|18-21
|15
|
12
|Челябинск
|13
|4
|3
|6
|17-21
|15
|
13
|Енисей
|14
|3
|5
|6
|16-27
|14
|
14
|КАМАЗ
|14
|3
|4
|7
|16-23
|13
|
15
|Ленинградец
|14
|3
|4
|7
|11-25
|13
|
16
|Нефтехимик
|14
|4
|0
|10
|10-21
|12
|
17
|СКА-Хабаровск
|13
|1
|4
|8
|14-26
|7
|
18
|Текстильщик
|13
|1
|4
|8
|8-21
|7
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.10
|19:00
|Ротор – Сочи
|0 : 1
|17.10
|11:30
|Енисей – Торпедо
|1 : 2
|17.10
|14:00
|Уфа – Арсенал
|2 : 0
|17.10
|16:00
|КАМАЗ – Нефтехимик
|2 : 1
|17.10
|16:30
|Спартак Кс – Ленинградец
|2 : 0
|18.10
|08:00
|СКА-Хабаровск – Волга
|- : -
|18.10
|13:00
|Урал – Нижний Новгород
|- : -
|18.10
|15:00
|Текстильщик – Челябинск
|- : -
|18.10
|17:00
|Велес – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|16
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|13
|
|
Матвей Урванцев
Челябинск
|7
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|12
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|12
|1
|4
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