Рейс «Торпедо» в Екатеринбург задержали почти на восемь часов

Рейс «Торпедо» в Екатеринбург был задержан почти на восемь часов, сообщает пресс-служба автозаводцев.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в воскресенье более 150 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах из-за грозового фронта.

13 июля «Торпедо» встретится с «Уралом» в матче стартового тура Первой лиги. Начало игры запланировано на 17.00 по московскому времени.