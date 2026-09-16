Расписание матчей и трансляций 12-го тура Первой лиги
Матчи 12-го тура Первой лиги пройдут с 16 по 18 сентября. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание 12-го тура Первой лиги
16 сентября (среда)
15.30. «Енисей» — «Арсенал» Тула — «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko, «ВКонтакте»
17 сентября (четверг)
17.00. «Текстильщик» — «Ротор» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19.00. «Торпедо» — «Велес» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19.00. «Нижний Новгород» — «Ленинградец» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»
18 сентября (суббота)
17.00. «Сочи» — «СКА-Хабаровск» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»
17.00. «Волга» — «Спартак» Кострома — «Кинопоиск», «ВКонтакте»
17.00. «Челябинск» — «Уфа» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»
18.00. «Нефтехимик» — «Урал» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»
18.30. «Шинник» — «КАМАЗ» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»
ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|12
|10
|1
|1
|36-14
|31
|
2
|Велес
|12
|7
|2
|3
|16-14
|23
|
3
|Сочи
|11
|7
|1
|3
|20-13
|22
|
4
|Спартак Кс
|10
|6
|3
|1
|14-8
|21
|
5
|Торпедо
|11
|6
|2
|3
|21-9
|20
|
6
|Урал
|10
|5
|4
|1
|17-5
|19
|
7
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
|
8
|Уфа
|10
|4
|5
|1
|15-11
|17
|
9
|Шинник
|10
|3
|6
|1
|15-12
|15
|
10
|Енисей
|11
|3
|4
|4
|14-19
|13
|
11
|Арсенал
|12
|3
|4
|5
|12-22
|13
|
12
|Нефтехимик
|11
|4
|0
|7
|7-14
|12
|
13
|Волга
|10
|3
|2
|5
|14-16
|11
|
14
|Ленинградец
|11
|2
|4
|5
|9-20
|10
|
15
|Челябинск
|10
|2
|2
|6
|10-17
|8
|
16
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
17
|КАМАЗ
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
18
|СКА-Хабаровск
|10
|1
|1
|8
|10-22
|4
|16.09
|15:30
|Енисей – Арсенал
|3 : 1
|17.09
|17:00
|Текстильщик – Ротор
|0 : 2
|17.09
|19:00
|Нижний Новгород – Ленинградец
|6 : 0
|17.09
|19:00
|Торпедо – Велес
|1 : 1
|18.09
|17:00
|Волга – Спартак Кс
|- : -
|18.09
|17:00
|Сочи – СКА-Хабаровск
|- : -
|18.09
|17:00
|Челябинск – Уфа
|- : -
|18.09
|18:00
|Нефтехимик – Урал
|- : -
|18.09
|18:30
|Шинник – КАМАЗ
|- : -
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|9
|
|
Илья Азявин
Шинник
|6
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|6
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Артем Симонян
Ротор
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|8
|1
|3
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2