Расписание матчей и трансляций 12-го тура Первой лиги

Матчи 12-го тура Первой лиги пройдут с 16 по 18 сентября. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 12-го тура Первой лиги

16 сентября (среда)

15.30. «Енисей» — «Арсенал» Тула — «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko, «ВКонтакте»

17 сентября (четверг)

17.00. «Текстильщик» — «Ротор» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19.00. «Торпедо» — «Велес» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19.00. «Нижний Новгород» — «Ленинградец» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18 сентября (суббота)

17.00. «Сочи» — «СКА-Хабаровск» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

17.00. «Волга» — «Спартак» Кострома — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

17.00. «Челябинск» — «Уфа» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18.00. «Нефтехимик» — «Урал» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18.30. «Шинник» — «КАМАЗ» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

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