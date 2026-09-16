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Расписание матчей и трансляций 12-го тура Первой лиги

Расписание матчей и трансляций 12-го тура Первой лиги

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Енисея».
Фото ФК «Енисей»

Матчи 12-го тура Первой лиги пройдут с 16 по 18 сентября. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 12-го тура Первой лиги

16 сентября (среда)

15.30. «Енисей» — «Арсенал» Тула — «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko, «ВКонтакте»

17 сентября (четверг)

17.00. «Текстильщик» — «Ротор» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19.00. «Торпедо» — «Велес» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19.00. «Нижний Новгород» — «Ленинградец» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18 сентября (суббота)

17.00. «Сочи» — «СКА-Хабаровск» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

17.00. «Волга» — «Спартак» Кострома — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

17.00. «Челябинск» — «Уфа» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18.00. «Нефтехимик» — «Урал» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18.30. «Шинник» — «КАМАЗ» — «Кинопоиск», «ВКонтакте»

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Первая лига
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«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
3
 Сочи 11 7 1 3 20-13 22
4
 Спартак Кс 10 6 3 1 14-8 21
5
 Торпедо 11 6 2 3 21-9 20
6
 Урал 10 5 4 1 17-5 19
7
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
8
 Уфа 10 4 5 1 15-11 17
9
 Шинник 10 3 6 1 15-12 15
10
 Енисей 11 3 4 4 14-19 13
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Нефтехимик 11 4 0 7 7-14 12
13
 Волга 10 3 2 5 14-16 11
14
 Ленинградец 11 2 4 5 9-20 10
15
 Челябинск 10 2 2 6 10-17 8
16
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
17
 КАМАЗ 11 1 3 7 10-19 6
18
 СКА-Хабаровск 10 1 1 8 10-22 4
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16.09 15:30 Енисей – Арсенал 3 : 1
17.09 17:00 Текстильщик – Ротор 0 : 2
17.09 19:00 Нижний Новгород – Ленинградец 6 : 0
17.09 19:00 Торпедо – Велес 1 : 1
18.09 17:00 Волга – Спартак Кс - : -
18.09 17:00 Сочи – СКА-Хабаровск - : -
18.09 17:00 Челябинск – Уфа - : -
18.09 18:00 Нефтехимик – Урал - : -
18.09 18:30 Шинник – КАМАЗ - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 6
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 8 1 3
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
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