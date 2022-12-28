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Сегодня, 13:45

Гаранин о своем будущем: «Нахожусь в творческом поиске! Все будет понятно в течение двух дней»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал «СЭ» о своем будущем.

«Пока ничего не могу сказать. Общение есть, но конкретики нет. Все будет понятно в течение двух дней. Пока нахожусь в творческом поиске!» — сказал Гаранин «СЭ».

Гаранин работал в «Сочи» с июня 2022 года и был уволен в ноябре. Команда занимает девятое место в таблице РПЛ с 25 очками в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что Гаранин претендует на то, чтобы возглавить «Краснодар», «Рубин» или «Нижний Новгород».

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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Ростов – Локомотив
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