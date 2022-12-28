Гаранин о своем будущем: «Нахожусь в творческом поиске! Все будет понятно в течение двух дней»

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал «СЭ» о своем будущем.

«Пока ничего не могу сказать. Общение есть, но конкретики нет. Все будет понятно в течение двух дней. Пока нахожусь в творческом поиске!» — сказал Гаранин «СЭ».

Гаранин работал в «Сочи» с июня 2022 года и был уволен в ноябре. Команда занимает девятое место в таблице РПЛ с 25 очками в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что Гаранин претендует на то, чтобы возглавить «Краснодар», «Рубин» или «Нижний Новгород».