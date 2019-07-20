Дядюн помог "Химкам" обыграть "Текстильщик"

"Химки" одержали победу над "Текстильщиком" (4:1) в матче третьего тура Олимп-ФНЛ. В составе подмосковной команды отличились полузащитники Алексей Скворцов, Александр Трошечкин, нападающие Идрис Умаев и Владимир Дядюн.

После этой игры "Химки" располагаются на первом месте в турнирной таблице ФНЛ с тремя победами. "Текстильщик" занимает 19-е место.

Олимп – ФНЛ

3-й тур

"Текстильщик" (Иваново) – "Химки" – 1:4 (0:0)

Голы: Скворцов, 49 (0:1). Умаев, 58 (0:2). Трошечкин, 61 (0:3). Юрченко, 63 (1:3). Дядюн, 90+4 (1:4).

"Текстильщик" (Иваново): Зириков, Макушкин, Шилов (А.Радченко, 66), Сараев, Фомин, Н.Радченко, Попов (Щаницин, 70), Гайдуков (Маричев, 62), Андреев (Юрченко, 62), Мухаметзянов, Горюшкин.

"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Гапон, Полярус (Алисейко, 87), Скворцов (Дядюн, 59), Кухарчук (Корян, 29), Нетфуллин, Мендель (Трошечкин, 30), Алиев (Умаев, 58).

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

20 июля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".