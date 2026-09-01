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Спорт 1 сентября 2026 года: расписание матчей, Кубок России, US Open и Кубок Германии

Топ-события вторника: Кубок России, Андреева на US Open, «Боруссия» в Кубке Германии

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мирра Андреева и Джаниче Чен.
Фото Reuters, Getty Images

Самое интересное в спорте на сегодня.

Во вторник, 1 сентября, ожидается большое количество теннисных и футбольных матчей. На US Open в первом круге сыграет Мирра Андреева. В Кубке России пройдет сразу три матча Пути РПЛ, включая «Ростов» — ЦСКА. Вечером «Боруссия» Дортмунд начнет путь в Кубке Германии матчем против клуба из пятой лиги. Время указано по Москве.

Ключевые спортивные события, 1 сентября

  • Футбол. 16.15. «Акрон» — «Локомотив», FONBET Кубок России, Путь РПЛ, 3-й тур.

  • Теннис. 18.30. Мэдисон Киз — Алина Корнеева, US Open, 1-й круг.

  • Футбол. 18.00. «Факел» — «Краснодар», FONBET Кубок России, Путь РПЛ, 3-й тур.

  • Теннис. 20.00. Мирра Андреева — Джаниче Чен, US Open, 1-й круг.

  • Футбол. 20.45. «Ростов» — ЦСКА, FONBET Кубок России, Путь РПЛ, 3-й тур.

  • Футбол. 21.45. «ХЕБС Гамбург» — «Боруссия» Д, Кубок Германии, 1-й раунд.

16.15. «Акрон» — «Локомотив»

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 сентября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
Локомотив

«Акрон» и «Локомотив» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет 1 сентября и начнется в 16.15 мск. РФС утвердил эту дату и время в календаре первых трех туров группового этапа.

В группе D «Акрон» стартовал с поражения от «Ростова» — 0:4, но во 2-м туре обыграл ЦСКА на выезде — 1:0. «Локомотив» в 1-м туре уступил ЦСКА по пенальти после 1:1 в основное время, а затем проиграл «Ростову» — 0:1.

Где смотреть: трансляция матча пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке.

18.30. Мэдисон Киз — Алина Корнеева

Россиянка Алина Корнеева начнет US Open матчем против американки Мэдисон Киз. Встреча первого круга запланирована на 18.30 мск. Киз получила 22-й номер посева, Корнеева выступает без номера.

Где смотреть: в России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Искать матчи в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на онлайн-платформе «VK Видео».

18.00. «Факел» — «Краснодар»

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
01 сентября, 18:30. Факел (Воронеж)
Факел
Краснодар

«Факел» и «Краснодар» встретятся в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет в Воронеже 1 сентября, начало — в 18.30 мск.

«Краснодар» начал Кубок России с двух побед: обыграл «Ахмат» по пенальти после ничьей 1:1 и победил московское «Динамо» на выезде — 1:0. «Факел» после двух туров остался без очков: воронежцы проиграли «Динамо» — 0:1 и «Ахмату» — 1:2.

Где смотреть: трансляция матча пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке.

20.00. Мирра Андреева — Джаниче Чен

Мирра Андреева сыграет с представительницей Индонезии Джаниче Чен в первом круге US Open. Начало матча — после 20.00 мск. Андреева получила пятый номер посева.

Андреева и Чен недавно встречались на турнире в Цинциннати: тогда россиянка победила в двух сетах.

Где смотреть: в России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Искать матчи в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на онлайн-платформе «VK Видео».

20.45. «Ростов» — ЦСКА

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 сентября, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

«Ростов» и ЦСКА сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет 1 сентября на «Ростов Арене», начало — в 20.45 мск.

Команды уже встречались в чемпионате России в августе — матч 3-го тура РПЛ завершился со счетом 0:0. В Кубке России «Ростов» идет с двумя победами: 4:0 над «Акроном» и 1:0 над «Локомотивом». ЦСКА начал турнир победой над «Локомотивом» по пенальти, но затем проиграл «Акрону» — 0:1.

Где смотреть: трансляция матча пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке.

21.45. «ХЕБС Гамбург» — «Боруссия» Д

Кубок Германии. 1/32 финала.
01 сентября, 21:45. Фолькспаркштадион (Гамбург)
ХЕБС Гамбург
Боруссия Д

«ХЕБС Гамбург» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в 1-м раунде Кубка Германии. Встреча пройдет 1 сентября на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге, начало — в 21.45 мск. Официальный сайт «Боруссии» указывает в карточке матча дату, время, стадион и турнир — DFB-Pokal.

ХЕБС выступает в пятом немецком дивизионе. Для клуба матч с «Боруссией» стал событием сезона. По данным Welt, к концу августа на игру было продано 39 400 билетов.

Где смотреть: официальный российский показ в открытых расписаниях не заявлен.

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ФК Акрон
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Мирра Андреева
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