«Динамо» обыграло «Зенит», у Тюкавина гол плюс пас: онлайн-трансляция Кубка

«Зенит» — «Динамо»: результаты в групповом турнире Кубка России

На групповом этапе «Зенит» уверенно занял первое место в группе А, набрав 18 очков и во всех матчах одержав победу в основное время.

«Динамо» с 11 очками финишировало на втором месте в группе В, пропустив вперед только «Краснодар». Бело-голубые выиграли три матча и столько же проиграли. Но в двух из трех проигранных встречах «Динамо» уступило лишь в серии пенальти.