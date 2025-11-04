Футбол
FONBET Кубок России
5 ноября, 18:00

«Краснодар» победил «Оренбург» в первом матче 1/4 финала: онлайн-трансляция Кубка

Первая игра 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
4 ноября, 16:00

«Оренбург» проиграл «Краснодару» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:3
Краснодар

5 ноября, 18:00

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

5 ноября, 18:00

Ответная игра соперников состоится в Краснодаре 26 ноября.

5 ноября, 17:59

Дубль Кордобы принес «Краснодару» победу над «Оренбургом»

90+8-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Оренбурга» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России дома проиграли «Краснодару» со счетом 1:3. Большую часть матча хозяева смотрелись достойно, но в концовке за счет выхода основных игроков «быки» добавили. Два мяча забил вышедший на замену Джон Кордоба.

5 ноября, 17:59

90+8-я минута. Ильдар Ахметзянов за лишние эмоции получил предупреждение.

5 ноября, 17:58

90+7-я минута. Анциперов вонзил мяч в ворота, но рефери взятие ворот отменил. Причина — Са получил по голове от Игнатьева.

5 ноября, 17:58

90+7-я минута. ВАР подтвердил легитимность второго гола Кордобы.

5 ноября, 17:57

Кордоба сделал дубль в матче с «Оренбургом»

90+6-я минута. ГОООЛ! 1:3. Кордоба снова забил после паса Козлова. Данила слева прострелил, а Джон разобрался в штрафной.

5 ноября, 17:56

90+5-я минута. Козлов заработал право на угловой слева. Подача в штрафную — Сысуев выбил мяч из площади.

5 ноября, 17:55

90+4-я минута. Козлов лежит на газоне на чужой половине поля. Время работает на гостей.

5 ноября, 17:54

90+3-я минута. Болотов схлопотал желтую карточку за лишние эмоции.

5 ноября, 17:53

90+2-я минута. Касимов попытался задействовать справа Болотова — гости вынесли мяч за пределы поля.

5 ноября, 17:52

90+1-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму матча в Оренбурге.

5 ноября, 17:52

90-я минута. Стычка Пальцева и Игнатьева за пределами поля. Потолкались, поговорили...

5 ноября, 17:51

89-я минута. Угловой заработали хозяева. Есть еще время добиться положительного результата.

5 ноября, 17:50

Кордоба вывел «Краснодар» вперед в матче с «Оренбургом»

88-я минута. ГОООЛ! 1:2. Козлов справа навесил, а Кордоба замкнул головой.

5 ноября, 17:48

87-я минута. Анциперов вышел на поле. Заменен Савельев, который в концовке явно подустал.

5 ноября, 17:47

86-я минута. Косерик получил желтую карточку. Он придержал соперника за футболку.

5 ноября, 17:46

85-я минута. Кривцов пробил головой после подачи углового — мяч стал добычей Сысуева.

5 ноября, 17:46

85-я минута. Из-под ног Са мяч выбили на угловой. Возможно, из последних сил обороняются хозяева.

5 ноября, 17:45

84-я минута. Са делал пас на Кордобу, который принимал мяч, стоя спиной к воротам. Защитники не позволили Джону развернуться.

5 ноября, 17:43

83-я минута. 2795 зрителей присутствуют на этом матче.

5 ноября, 17:43

82-я минута. 58 на 42 процента — соотношение по владению мячом в пользу южан.

5 ноября, 17:42

81-я минута. Мяч заметался в штрафной площади гостей. Ударить только некому.

5 ноября, 17:41

80-я минута. Оганесян снова в центре внимания — он заблокировал подачу Хмарина.

5 ноября, 17:40

79-я минута. Батчи наступили на ногу. Это Оганесян грязно отработал в обороне.

5 ноября, 17:39

78-я минута. Батчи низом справа простреливал в штрафную — хозяева выбили мяч на угловой.

5 ноября, 17:37

76-я минута. Бубанья получил желтую карточку. Получается, уже четыре предупреждения у хозяев.

5 ноября, 17:36

75-я минута. Болотов появился на поле. Камилов отправился отдыхать. Видимо, чтобы на красную карточку не наиграть.

5 ноября, 17:35

74-я минута. Едва гости не забили. Кордоба бил раз — Поройков выбил с ленточки, второй удар Джона — выше перекладины.

5 ноября, 17:34

73-я минута. Камилов, у которого есть желтая, сбил Черникова. Счастье Владислава, что рефери не показал ему второе предупреждение.

5 ноября, 17:33

72-я минута. Несмотря на оптимизацию состава южан, хозяева по-прежнему стремятся действовать первым номером.

5 ноября, 17:32

71-я минута. Перрен заменен. На поле вышел Виктор Са.

5 ноября, 17:30

69-я минута. Не просто против бывшей команды вышел Игнатьев, а против команды, которая его воспитала.

5 ноября, 17:29

68-я минута. Игнатьев вышел на поле, игру покинул Жезус.

5 ноября, 17:27

67-я минута. Мусаев еще замены произвел. Все более состав гостей напоминает оптимальный. Густаво и Ленини ушли, Батчи и Черников появились.

5 ноября, 17:27

66-я минута. Рикошет скорректировал полет мяча после удара Оганесяна — едва мяч не юркнул в левый угол.

5 ноября, 17:25

64-я минута. Бубанья бил со средней дистанции, пытался поразить правый угол — рядом со штангой.

5 ноября, 17:24

63-я минута. Тормена вышел на замену. Игру покинул Стежко. Вынужденная замена.

5 ноября, 17:22

61-я минута. Медицинская пауза осталась позади. Стежко требовалась помощь. Пауза явно впрок хозяевам после серии стандартов у их ворот.

5 ноября, 17:20

59-я минута. В итоге из трех угловых подряд южане никакой выгоды из извлекли.

5 ноября, 17:20

59-я минута. Бубанья очень недоволен Кордобой, который бодается до подачи углового.

5 ноября, 17:18

57-я минута. Вслед за первым угловым южане заработали второй. Сысуев нервно перевел мяч над перекладиной.

5 ноября, 17:18

56-я минута. Своевременный подкат Касимова прервал сольный прорыв Козлова.

5 ноября, 17:14

54-я минута. Хмарин слева подключился к атаке, делал прострел — соперник вынес мяч за боковую.

5 ноября, 17:13

52-я минута. Савельев получил желтую карточку за подкат под Густаво.

5 ноября, 17:12

51-я минута. Дебют второго тайма проходит с преимуществом хозяев. Хватает работы у Корякина.

5 ноября, 17:10

49-я минута. Хмарин при попытке разогнать атаку по бровке получил по ногам от Оганесяна.

5 ноября, 17:09

48-я минута. Кордоба головой добрался до мяча после подачи углового — в створ не попал.

5 ноября, 17:09

48-я минута. Хмарин навешивал на дальнюю штангу — защитники перевели мяч на угловой.

5 ноября, 17:08

47-я минута. Корякин добрался до мяча после флангового прострела хозяев.

5 ноября, 17:07

46-я минута. Возобновился матч в Оренбурге. Впереди второй тайм. С мячом хозяева.

5 ноября, 17:06

46-я минута. Кордоба вышел на замену. Отправился отдыхать Мукаилов. Резкое усиление атаки у южан.

5 ноября, 16:49

«Оренбург» и «Краснодар» в первом тайме обменялись голами

45+3-я минута. 1:1 — итог первого тайма. Живая игра, где есть голы и желтые карточки. Посмотрим, что изменится после перерыва. Пока преимущество «быков» не такое очевидное.

5 ноября, 16:48

45+2-я минута. Перрен получил желтую карточку за срыв потенциально опасной атаки.

5 ноября, 16:47

45-я минута. Одна минута добавлена к первому тайму. Логично, серьезных пауз не было.

5 ноября, 16:46

44-я минута. Высокий прессинг используют хозяев. Едва Бубанья не перехватил мяч на подступах к штрафной.

5 ноября, 16:44

42-я минута. А сейчас скидка получилась. Бубанья бил в касание, однако попал лишь в соперника. Угловой будет.

5 ноября, 16:43

41-я минута. Поройков справа навесил в центр, Оганесян делал скидку на Жезуса, которого тут же обокрали.

5 ноября, 16:41

40-я минута. Савельев активизировался в концовке. Слева прострелил — Пальцев ценой повреждения, в падении, разрядил ситуацию.

5 ноября, 16:40

39-я минута. Савельев напомнил о себе. Слева смещался к центру и пробил — в дальний угол не попал.

5 ноября, 16:39

38-я минута. Камилов сбил Кривцова и получил желтую карточку. Фол на половине поля южан.

5 ноября, 16:37

36-я минута. Перрен сделал подачи с углового — его партнеры нарушили правила. Отбились хозяева.

5 ноября, 16:36

35-я минута. Пальцев с дальней штанги сбрасывал мяч Кривцову, тот уперся в защитника и заработал угловой.

5 ноября, 16:36

34-я минута. Косерик разрядил обстановку в собственной штрафной, вынеся грудью мяч на угловой.

5 ноября, 16:34

33-я минута. Корякин надежно сыграл на выходе, опередив на мяче Савельева. Пас из глубины делали хозяева.

5 ноября, 16:33

31-я минута. Попытка задействовать Мукаилова в штрафной площади хозяев — едва Казбек до мяча не добрался. На угловой вынесли мяч хозяева.

5 ноября, 16:31

30-я минута. Кривцов в силовой манере не позволил до мяча добраться Камилову. Южане сохранили контроль над мячом.

5 ноября, 16:30

28-я минута. Был у Горелова простор для прицельного удара, но его оперативно накрыли. Пас от Павла — неточно.

5 ноября, 16:28

27-я минута. Горячо в штрафной гостей теперь. Савельеву не дали замкнуть подачу справа.

5 ноября, 16:27

26-я минута. Сысуев перевел мяч на угловой после удара Мукаилова с метров десяти. Перрен простреливал, а Казбек пытался замкнуть.

5 ноября, 16:25

24-я минута. Перрен решился на удар с метров 22-х — в правый верхний угол не попал. Свалился мяч с ноги.

5 ноября, 16:24

22-я минута. Разминка для Сысуева — Кривцов издали то ли бил, то ли навешивал.

5 ноября, 16:23

21-я минута. Опасно! Жезус не использовал верный шанс. Бразилец зацепился за мяч впереди, сыграл с партнером Савельевым, но в ближний угол не забил.

5 ноября, 16:21

20-я минута. Очень неточный удар в исполнении Густаво. Пас под удар давал Козлов. Казалось, что пас удобный.

5 ноября, 16:21

19-я минута. Широким шагом Перрен пытался зайти в штрафную — соперник отобрал.

5 ноября, 16:19

18-я минута. Ранний пропущенный мяч раззадорил гостей. Сейчас Поройков получил желтую карточку за фол на бровке.

5 ноября, 16:18

17-я минута. Мяч заметался в штрафной площади хозяев — Сысуев сыграл ногой и не позволил забить Кривцову.

5 ноября, 16:17

16-я минута. Кривцова откровенно держали за футболку в центре поля. Свисток есть, а карточки нет.

5 ноября, 16:16

15-я минута. Подача на ближнюю штангу после углового — Мукаилов пробил, но в створ не попал.

5 ноября, 16:16

14-я минута. Накоротке пытались разыграть мяч гости — далеко не прошли.

5 ноября, 16:14

Козлов сравнял счет в матче «Краснодара» с «Оренбургом»

12-я минута. ГООООЛ! 1:1! Мукаилов вывел на ударную позицию Козлова, который попал в ближний угол.

5 ноября, 16:13

12-я минута. Сысуев неуверенно сыграл на выходе после стандарта, а тому была причина — нарушение правил со стороны соперника.

5 ноября, 16:13

11-я минута. Камилов сфолил почти что в центральном круге. Южане налаживают контроль над мячом.

5 ноября, 16:11

Савельев открыл счет в матче «Оренбурга» с «Краснодаром»

10-я минута. ГОООЛ! 1:0. Хозяева отличились. Савельев заслужил гол.

5 ноября, 16:10

9-я минута. Пока равный футбол. Одна из причин — смешанные составы.

5 ноября, 16:09

8-я минута. Оганесян прорвался по правому флангу, сделал подачу на Савельева, которого накрыл защитник.

5 ноября, 16:08

7-я минута. Ответный прорыв Савельева — Пальцев пошел в подкат, мяч ушел за лицевую от оппонента. Даже углового не будет.

5 ноября, 16:08

7-я минута. Падение Козлова около чужой штрафной — свисток судьи молчит.

5 ноября, 16:07

6-я минута. Дальний удар в исполнении Хмарина — очень неточно. Ударил, чтобы не состоялась контратака.

5 ноября, 16:06

5-я минута. Олейник отработал в обороне, прервав атаку соперника. Аут в пользу южан.

5 ноября, 16:05

4-я минута. Смотрится игра! Савельев взял игру на себя, бил из штрафной — Корякин поймал мяч. Оба участника эпизода хороши.

5 ноября, 16:04

3-я минута. Козлов неплохо открывался в чужой штрафной — защищающиеся опомнились и вынесли мяч подальше из площади.

5 ноября, 16:04

2-я минута. Касимов дотянулся до мяча после подачи стандарта, но акцентированный удар не получился.

5 ноября, 16:03

2-я минута. На чужой половине поля пострадал Бубанья. Кривцов его сбил.

5 ноября, 16:02

Матч «Оренбурга» и «Краснодара» стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты краснодарского клуба.

5 ноября, 16:00

Минута молчания в память о дикторе Игоре Плешакове.

5 ноября, 15:58

Футболисты выходят на газон. Две-три минуты до стартового свистка.

5 ноября, 15:21

Стартовый состав «Краснодара» на матч в «Оренбурге»

Выбор Мурада Мусаева на игру: Корякин, Пальцев, Стежко, Хмарин, Джованни, Ленини, Козлов, Перрен, Кривцов, Фуртадо, Мукаилов.

Запасные: Голиков, Тормена, Оласа, Черников, Аугусто, Са, Кордоба, Батчи.

5 ноября, 15:20

Стартовый состав «Оренбурга» на матч с «Краснодаром»

Выбор Ильдара Ахметзянова на игру: Сысуев, Поройков, Касимов, Косерик, Олейников, Камилов, Бубанья, Горелов, Оганесян, Савельев, Жесус.

Запасные: Ходанович, Ведерников, Давыдов, Питинцев, Болотов, Анциперов, Морозов, Капустянский, Минатулаев, Пыхчеев, Черкасов, Игнатьев.

4 ноября, 17:10

Кто не сыграет в матче «Оренбург» — «Краснодар»

По последней информации, у «Оренбурга» травмированных нет. У южан по состоянию здоровья не сыграют игрок обороны Жубал и хавбек Мозес Кобнан.

4 ноября, 17:00

«Оренбург» — «Краснодар»: личные встречи

«Быки» выиграли пять последних очных встреч — все прошли в рамках РПЛ. Три из этих матчей состоялись в Оренбурге — 2:0, 2:1 и 1:0. В Кубке России соперники единственный раз встречались 27 октября 2016 года. Тогда на стадии 1/8 финала «Краснодар» выиграл дома в дополнительное время со счетом 3:2.

4 ноября, 16:50

Результаты «Краснодара» в Кубке России

Команда Мусаева стала первой в группе В. «Быки» обменялись гостевыми победами с «Крыльями Советов» с одинаковым счетом 2:1, а по два раза одолели московское «Динамо» (4:0 — в гостях; 0:0, 4:2 — по пенальти — дома) и «Сочи» (4:2 — на выезде, 3:0 — дома).

4 ноября, 16:40

Результаты «Оренбурга» в Кубке России

«Оренбург» на групповом этапе финишировал вторым в группе А, набрав в шести турах восемь очков. «Оренбург» дважды проиграл «Зениту» (3:5 — дома и 0:6 — в гостях), а также на выезде уступил «Рубину» (0:2). На своем поле «Оренбург» взял реванш у казанцев в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти), а также дважды победил «Ахмат» (2:1 — дома и 1:0 — в гостях).

4 ноября, 16:30

Где смотреть трансляцию матча «Оренбург» — «Краснодар»

Встречу «Оренбург» — «Краснодар» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

4 ноября, 16:20

Дата, место и время начала матча «Оренбург» — «Краснодар»

Матч команд Ильдара Ахметзянова и Мурада Мусаева состоится в среду, 5 ноября, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

4 ноября, 16:10

Всем привет!

В первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России сыграют «Оренбург» и «Краснодар». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

