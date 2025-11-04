«Краснодар» победил «Оренбург» в первом матче 1/4 финала: онлайн-трансляция Кубка

Результаты «Оренбурга» в Кубке России

«Оренбург» на групповом этапе финишировал вторым в группе А, набрав в шести турах восемь очков. «Оренбург» дважды проиграл «Зениту» (3:5 — дома и 0:6 — в гостях), а также на выезде уступил «Рубину» (0:2). На своем поле «Оренбург» взял реванш у казанцев в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти), а также дважды победил «Ахмат» (2:1 — дома и 1:0 — в гостях).