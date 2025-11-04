Футбол
5 ноября, 20:15

ЦСКА проиграл махачкалинскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала: онлайн-трансляция Кубка

Первая игра 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Фото «СЭ»
4 ноября, 17:00

Махачкалинское «Динамо» победило ЦСКА в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 18:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:0
ЦСКА

5 ноября, 20:14

Махачкалинское «Динамо» обыграло ЦСКА в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Ответный матч состоится 26 ноября.

5 ноября, 20:13

90+5-я минута. Последняя минута пошла. ЦСКА в атаке.

5 ноября, 20:11

90+3-я минута. Гайич обыгрался с Обляковым в штрафной «Динамо», но игроки хозяев прочитали эту задумку.

5 ноября, 20:09

90+1-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму.

5 ноября, 20:07

89-я минута. Джабраилов прыгнул в ноги Облякову. Игровой эпизод, но судья показал желтую карточку хавбеку «Динамо».

5 ноября, 20:06

87-я минута. «Динамо» ловко тянет время, но все в рамках правил. Просто ЦСКА не может отобрать мяч.

5 ноября, 20:02

84-я минута. Еще одно предупреждение для ЦСКА. Вильягра принял на плечо Джавада. Грубовато.

5 ноября, 20:00

82-я минута. Шуманский получил желтую карточку за то, что остановил оппонента за футболку.

5 ноября, 19:58

80-я минута. Слишком сильный навес последовал от Вильягры. Мяч улетел перелетел штрафную площадь «Динамо».

5 ноября, 19:58

79-я минута. Глебов заработал штрафной, откуда можно опасно навесить. Один из немногих моментов у ЦСКА во втором тайме.

5 ноября, 19:55

76-я минута. Теперь Джавад приложился — на входе в штрафную пальнул по центру ворот. Тороп четко забрал мяч.

5 ноября, 19:54

75-я минута. Джабраилов решился на дальний удар. Плотный, но довольно неточный выстрел получился.

5 ноября, 19:53

74-я минута. Диктор по стадиону в Каспийске объявил, что на матче присутствуют чуть более 5 тысяч человек.

5 ноября, 19:52

73-я минута. 18-летний Пополитов заменил Энрике Кармо у ЦСКА.

5 ноября, 19:48

70-я минута. Глебов пока самый активный у армейцев во втором тайме. Много перемещается, но натыкается на плотную опеку.

5 ноября, 19:46

68-я минута. ЦСКА не сумел навязать давление во втором тайме. «Динамо» чувствует себя комфортно, отбиваясь от атак и даже проводя свои.

5 ноября, 19:44

65-я минута. Мастури досталось после стыка. Покинул поле тунисец, чтобы врачи оказали ему помощь.

5 ноября, 19:40

62-я минута. Еще замены. У ЦСКА Глебов заменил Мусаев. У «Динамо» Джавад вышел вместо Глушкова.

5 ноября, 19:39

60-я минута. Замена у «Динамо» — Гаджиев уступил место на поле Мрезигу.

5 ноября, 19:37

59-я минута. Волк забрал мяч после неточного заброса в штрафную и не торопится вводит его в игру.

5 ноября, 19:35

57-я минута. ЦСКА всей командой на половине поля «Динамо». У хозяев появляются возможности для опасных контратак.

5 ноября, 19:32

54-я минута. Много комбинирует ЦСКА на половине поля «Динамо», но хозяева очень плотно обороняются. Вскрыть такую защиту пока не получается у команда Челестини.

5 ноября, 19:29

51-я минута. Гаджиев метил в дальний угол, но немного точности ему не хватило.

5 ноября, 19:26

48-я минута. По три замены провели команды в перерыве.

У ЦСКА — Гайич, Обляков и Лукин заменили Кругового, Кисляка и Абдулкадырова.

У «Динамо» вместо Агаларова, Сундукова и Кагермазова вышли Мастури, Табидзе и Мохамед Аззи.

5 ноября, 19:24

46-я минута. Начался второй тайм. Сейчас разберемся с заменами.

5 ноября, 19:06

«Динамо» вышло вперед в матче с ЦСКА

45+6-я минута. Ражаб Магомедов реализовал пенальти — 1:0. «Динамо» уходит на перерыв, ведя в счете.

5 ноября, 19:05

45+5-я минута. «Динамо» исполнит пенальти. Арбитр зафиксировал фол Кармо на Агаларове.

5 ноября, 19:04

45+3-я минута. Главный арбитр Иван Сараев отправился смотреть видеоповтор.

5 ноября, 19:03

45+2-я минута. ВАР вмешался в эпизод на предмет пенальти в ворота ЦСКА. Агаларову досталось по ноге.

5 ноября, 19:01

45-я минута. Кагермазов в борьбе наступил на руку Шуманскому. Судья не увидел.

5 ноября, 18:59

43-я минута. Абдулкадыров сорвал контратаку «Динамо», сфолив на Агаларове. Желтая карточка защитнику ЦСКА.

5 ноября, 18:58

42-я минута. Руис пытался войти в штрафную, попутно обыграв двоих динамовцев, но все-таки потерял мяч.

5 ноября, 18:55

40-я минута. Мусаев получил желтую карточку за толчок. Неигровой эпизод, здесь главному арбитру помог ассистент.

5 ноября, 18:52

36-я минута. Волк выбил мяч кулаками после хорошей подачи Кругового с углового. Еще один корнер выполнил ЦСКА, но и тут отзащищались хозяева.

5 ноября, 18:50

34-я минута. Жоау Виктор пробил после подачи со стандарта. Неточный удар получился у защитника ЦСКА.

5 ноября, 18:48

32-я минута. Пошли моменты, причем обоюдные. Сначала Тороп после неудачного выхода из ворот вынес мяч с лентчоки, затем уже Волк спас после дальнего выстрела.

5 ноября, 18:45

29-я минута. Угловой «Динамо» ни к чему не привел. Гаджиев после розыгрыша пытался подать внешней стороной стопы и сделал это очень неточно.

5 ноября, 18:42

26-я минута. Волк через пас решил обыграться, но допустил потерю. Одноклубники подстраховали в центре поля.

5 ноября, 18:39

24-я минута. Джабраилов жестко сфолил на Руисе. Пока без желтой карточки обходится судья.

5 ноября, 18:36

20-я минута. «Динамо» потеряло мяч на половине поля ЦСКА, но благодаря плотному прессингу вернуло себе владение.

5 ноября, 18:34

18-я минута. Агаларов получил хороший пас на ход, вбежал в штрафную, но пробил неточно. Второй удар у «Динамо».

5 ноября, 18:32

16-я минута. ЦСКА забрал мяч себе после бодрого начала от «Динамо». Но дело ограничивается лишь владением. Моментов у армейцев по-прежнему нет.

5 ноября, 18:29

13-я минута. Атаки армейцев пока заканчиваются потерями. До ударов дело не доходит.

5 ноября, 18:26

10-я минута. Кисляк потерял мяч в центре, но «Динамо» не смогло развить атаку. ЦСКА атакует позиционно.

5 ноября, 18:24

8-я минута. Вильягра не по правилам остановил Кагермазова. Мяч у «Динамо».

5 ноября, 18:20

4-я минута. Агаларов кивком головы отправил мяч в угол после навеса Кагермазова. Тороп легко забрал мяч. Первый удар в створ в матче.

5 ноября, 18:18

3-я минута. ЦСКА отдал инициативу на первых минутах. Позиционно обороняются гости, и довольно глубоко это делают.

5 ноября, 18:16

Матч «Динамо» Мх — ЦСКА начался

1-я минута. Поехали!

5 ноября, 17:31

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Круговой, Кармо, Вильягра, Кисляк, Руис, Шуманский, Мусаев.

5 ноября, 17:30

Стартовый состав махачкалинского «Динамо»

«Динамо»: Волк, Аззи, Шумахов, Аларкон, Кагермазов, Сундуков, Джабраилов, Глушков, Гаджиев, Магомедов, Агаларов.

4 ноября, 17:50

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: очные матчи

Команды встречались всего два раза — в сезоне РПЛ-2024/25. В обоих играх сильнее был ЦСКА, победив в гостевом матче со счетом 1:0, и в домашнем — 2:0.

4 ноября, 17:40

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: результаты в групповом турнире Кубка России

Махачкалинцы после шести туров пути РПЛ набрали 13 очков и заняли второе место в группе C, расположившись позади «Спартака» (13 очков). «Динамо» опередило «Ростов» (7) и «Пари НН») (3).

ЦСКА занял первое место в группе D — 13 очков. Армейцы обошли «Локомотив» (13), «Балтику» (5) и «Акрон» (5).

Победитель противостояния «Динамо» Мх — ЦСКА сыграет с победителем пары «Оренбург» — «Краснодар». Проигравшие клубы выступят в пути регионов.

4 ноября, 17:30

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Махачкала — ЦСКА

В прямом эфире игру «Динамо» Махачкала — ЦСКА покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

4 ноября, 17:20

Дата, место и время начала матча «Динамо» Махачкала — ЦСКА

Матч состоится в среду, 5 ноября, на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 18:15 по московскому времени.

4 ноября, 17:10

Всем привет!

В среду, 5 ноября, в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

  • обманутый лох

    но с учётом маленького кадрового ресурса правильнее сегодня было бы проиграть

    05.11.2025

  • обманутый лох

    а судейство как раз традиционное для последнего времени. Динамику в реальном темпе никто не пытается оценивать. Смотрят формальный контакт и кому якобы больнее

    05.11.2025

  • обманутый лох

    к моменту контакта уже встречного движения ногой со стороны игрока ЦСКА не было, уже старался ногу убрать, а Агаларов сыграл ногой сверху хоть и по ингерции

    05.11.2025

  • Александр Солодовников

    Очень не традиционное судейство... давно я уже такого не видел.. Агаларов мало того , что сам заехал в ногу армейцу, ещё симуляцией занимался.... , крот вместо карточки Агаларову пенальти узрил.....((((

    05.11.2025

