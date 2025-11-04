Live
5 ноября, 20:15
ЦСКА проиграл махачкалинскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала: онлайн-трансляция Кубка
Первая игра 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
Махачкалинское «Динамо» победило ЦСКА в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Ответный матч состоится 26 ноября.
90+3-я минута. Гайич обыгрался с Обляковым в штрафной «Динамо», но игроки хозяев прочитали эту задумку.
89-я минута. Джабраилов прыгнул в ноги Облякову. Игровой эпизод, но судья показал желтую карточку хавбеку «Динамо».
87-я минута. «Динамо» ловко тянет время, но все в рамках правил. Просто ЦСКА не может отобрать мяч.
84-я минута. Еще одно предупреждение для ЦСКА. Вильягра принял на плечо Джавада. Грубовато.
82-я минута. Шуманский получил желтую карточку за то, что остановил оппонента за футболку.
80-я минута. Слишком сильный навес последовал от Вильягры. Мяч улетел перелетел штрафную площадь «Динамо».
79-я минута. Глебов заработал штрафной, откуда можно опасно навесить. Один из немногих моментов у ЦСКА во втором тайме.
76-я минута. Теперь Джавад приложился — на входе в штрафную пальнул по центру ворот. Тороп четко забрал мяч.
75-я минута. Джабраилов решился на дальний удар. Плотный, но довольно неточный выстрел получился.
74-я минута. Диктор по стадиону в Каспийске объявил, что на матче присутствуют чуть более 5 тысяч человек.
70-я минута. Глебов пока самый активный у армейцев во втором тайме. Много перемещается, но натыкается на плотную опеку.
68-я минута. ЦСКА не сумел навязать давление во втором тайме. «Динамо» чувствует себя комфортно, отбиваясь от атак и даже проводя свои.
65-я минута. Мастури досталось после стыка. Покинул поле тунисец, чтобы врачи оказали ему помощь.
62-я минута. Еще замены. У ЦСКА Глебов заменил Мусаев. У «Динамо» Джавад вышел вместо Глушкова.
59-я минута. Волк забрал мяч после неточного заброса в штрафную и не торопится вводит его в игру.
57-я минута. ЦСКА всей командой на половине поля «Динамо». У хозяев появляются возможности для опасных контратак.
54-я минута. Много комбинирует ЦСКА на половине поля «Динамо», но хозяева очень плотно обороняются. Вскрыть такую защиту пока не получается у команда Челестини.
48-я минута. По три замены провели команды в перерыве.
У ЦСКА — Гайич, Обляков и Лукин заменили Кругового, Кисляка и Абдулкадырова.
У «Динамо» вместо Агаларова, Сундукова и Кагермазова вышли Мастури, Табидзе и Мохамед Аззи.
«Динамо» вышло вперед в матче с ЦСКА
45+6-я минута. Ражаб Магомедов реализовал пенальти — 1:0. «Динамо» уходит на перерыв, ведя в счете.
45+5-я минута. «Динамо» исполнит пенальти. Арбитр зафиксировал фол Кармо на Агаларове.
45+2-я минута. ВАР вмешался в эпизод на предмет пенальти в ворота ЦСКА. Агаларову досталось по ноге.
43-я минута. Абдулкадыров сорвал контратаку «Динамо», сфолив на Агаларове. Желтая карточка защитнику ЦСКА.
42-я минута. Руис пытался войти в штрафную, попутно обыграв двоих динамовцев, но все-таки потерял мяч.
40-я минута. Мусаев получил желтую карточку за толчок. Неигровой эпизод, здесь главному арбитру помог ассистент.
36-я минута. Волк выбил мяч кулаками после хорошей подачи Кругового с углового. Еще один корнер выполнил ЦСКА, но и тут отзащищались хозяева.
34-я минута. Жоау Виктор пробил после подачи со стандарта. Неточный удар получился у защитника ЦСКА.
32-я минута. Пошли моменты, причем обоюдные. Сначала Тороп после неудачного выхода из ворот вынес мяч с лентчоки, затем уже Волк спас после дальнего выстрела.
29-я минута. Угловой «Динамо» ни к чему не привел. Гаджиев после розыгрыша пытался подать внешней стороной стопы и сделал это очень неточно.
26-я минута. Волк через пас решил обыграться, но допустил потерю. Одноклубники подстраховали в центре поля.
24-я минута. Джабраилов жестко сфолил на Руисе. Пока без желтой карточки обходится судья.
20-я минута. «Динамо» потеряло мяч на половине поля ЦСКА, но благодаря плотному прессингу вернуло себе владение.
18-я минута. Агаларов получил хороший пас на ход, вбежал в штрафную, но пробил неточно. Второй удар у «Динамо».
16-я минута. ЦСКА забрал мяч себе после бодрого начала от «Динамо». Но дело ограничивается лишь владением. Моментов у армейцев по-прежнему нет.
10-я минута. Кисляк потерял мяч в центре, но «Динамо» не смогло развить атаку. ЦСКА атакует позиционно.
4-я минута. Агаларов кивком головы отправил мяч в угол после навеса Кагермазова. Тороп легко забрал мяч. Первый удар в створ в матче.
3-я минута. ЦСКА отдал инициативу на первых минутах. Позиционно обороняются гости, и довольно глубоко это делают.
Стартовый состав ЦСКА
ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Круговой, Кармо, Вильягра, Кисляк, Руис, Шуманский, Мусаев.
Стартовый состав махачкалинского «Динамо»
«Динамо»: Волк, Аззи, Шумахов, Аларкон, Кагермазов, Сундуков, Джабраилов, Глушков, Гаджиев, Магомедов, Агаларов.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: очные матчи
Команды встречались всего два раза — в сезоне РПЛ-2024/25. В обоих играх сильнее был ЦСКА, победив в гостевом матче со счетом 1:0, и в домашнем — 2:0.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: результаты в групповом турнире Кубка России
Махачкалинцы после шести туров пути РПЛ набрали 13 очков и заняли второе место в группе C, расположившись позади «Спартака» (13 очков). «Динамо» опередило «Ростов» (7) и «Пари НН») (3).
ЦСКА занял первое место в группе D — 13 очков. Армейцы обошли «Локомотив» (13), «Балтику» (5) и «Акрон» (5).
Победитель противостояния «Динамо» Мх — ЦСКА сыграет с победителем пары «Оренбург» — «Краснодар». Проигравшие клубы выступят в пути регионов.
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Махачкала — ЦСКА
В прямом эфире игру «Динамо» Махачкала — ЦСКА покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Динамо» Махачкала — ЦСКА
Матч состоится в среду, 5 ноября, на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 18:15 по московскому времени.
обманутый лох
но с учётом маленького кадрового ресурса правильнее сегодня было бы проиграть
05.11.2025
обманутый лох
а судейство как раз традиционное для последнего времени. Динамику в реальном темпе никто не пытается оценивать. Смотрят формальный контакт и кому якобы больнее
05.11.2025
обманутый лох
к моменту контакта уже встречного движения ногой со стороны игрока ЦСКА не было, уже старался ногу убрать, а Агаларов сыграл ногой сверху хоть и по ингерции
05.11.2025
Александр Солодовников
Очень не традиционное судейство... давно я уже такого не видел.. Агаларов мало того , что сам заехал в ногу армейцу, ещё симуляцией занимался.... , крот вместо карточки Агаларову пенальти узрил.....((((
05.11.2025