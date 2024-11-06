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Сегодня, 19:56

«Зенит» — «Ахмат»: Соболев в запасе, Клаудиньо и Педро выйдут с первых минут

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Зенит» и «Ахмат» объявили составы на первый матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Зенит»: Адамов, Родригао, Чистяков, Алип, Горшков, Ахметов, Ерохин, Артур, Педро, Клаудиньо, Кассьерра.

Запасные: Павлов, Бязров, Дуглас Сантос, Эракович, Караваев, Васильев, Мантуан, Вендел, Мостовой, Барриос, Гонду, Соболев.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Ибишев, Швец, Ловат, Исмаэл, Диванович, Ковачев, Камилов, Якуев, Мауро Луна.

Запасные: Магомедов, Жиров, Гандри, Адамов, Камило, Самородов, Мацуев.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в среду, 6 ноября и начнется в 20.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра между командами пройдет 27 ноября.

Сергей Семак и&nbsp;Сергей Ташуев. «Зенит» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча Кубка России
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06 нояб, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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