«Зенит» благодаря дублю Соболева обыграл «Ахмат» и вышел в плей-офф Кубка России

«Зенит» на своем поле победил «Ахмат» в матче 4-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Александра Соболева. 28-летний форвард отличился на 43-й и 59-й минутах. Еще один забитый мяч Соболева не засчитали из-за офсайда.

Единственный гол гостей на 73-й минуте забил Надер Гандри.

«Зенит» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. «Ахмат» (3) замыкает квартет.