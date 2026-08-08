Защитника махачкалинского «Динамо» Джапо прооперируют в Мюнхене

Защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо будет прооперирован в Мюнхене после разрыва передней крестообразной связки левого колена.

«В ближайшее время Ян Джапо будет прооперирован в одной из клиник Мюнхена», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу клуба.

23-летний словенец получил травму 4 августа в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2). По прогнозам врачей, восстановление займет более шести месяцев.

Джапо перешел в махачкалинское «Динамо» из «Домжале» в июле 2024 года. Весной 2025 года футболист уже перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена.