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Сегодня, 19:13

Загитова выступила с диджей-сетом перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Алина Загитова (слева) выступает с диджей-сетом перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Фото «СЭ»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном женском катании Алина Загитова выступила с диджей-сетом перед первым матчем 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

Вместе с Загитовой на сцену вышел известный казахский диджей Imanbek, который получил музыкальную премию «Грэмми» в 2021 году.

14 февраля Загитова спела на шоу «Влюбленные в фигурное катание» вместе с исполнительницей Zivert.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 22 февраля на «РЖД Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 (мск).

Ответная игра пройдет на «Открытие Арене» 27 февраля.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

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