Вячеслав Мельников: «В каком бы составе ни вышел «Зенит», он должен обыгрывать «Волгу»

Первый тренер «Зенита» Вячеслав Мельников считает, что акклиматизация не помешает клубу из Санкт-Петербурга победить «Волгу» в матче Кубка России.

«Конечно, необычно, что так долго теперь футболисты готовятся зарубежом. Но в России условий для подготовки зимой не создали. Организму будет нелегко перестроится. Ведь погода в Ульяновске сейчас холодная — там и «минус 10» может быть в день матча. А в Эмиратах — под «сороковник» жары, все ходят в шортах и футболках. Но все же встретятся команды разного уровня. В каком бы составе ни вышел «Зенит», с дисквалифицированными игроками или без них, он должен обыгрывать «Волгу». Эта команда — аутсайдер первой лиги. И вообще, «Зениту» пора кубок брать, который в последние годы как-то выскакивал из рук», — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

Матч между «Зенитом» и «Волгой» пройдет 25 февраля в Ульяновске. Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.