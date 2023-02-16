Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:44

Вячеслав Мельников: «В каком бы составе ни вышел «Зенит», он должен обыгрывать «Волгу»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Первый тренер «Зенита» Вячеслав Мельников считает, что акклиматизация не помешает клубу из Санкт-Петербурга победить «Волгу» в матче Кубка России.

«Конечно, необычно, что так долго теперь футболисты готовятся зарубежом. Но в России условий для подготовки зимой не создали. Организму будет нелегко перестроится. Ведь погода в Ульяновске сейчас холодная — там и «минус 10» может быть в день матча. А в Эмиратах — под «сороковник» жары, все ходят в шортах и футболках. Но все же встретятся команды разного уровня. В каком бы составе ни вышел «Зенит», с дисквалифицированными игроками или без них, он должен обыгрывать «Волгу». Эта команда — аутсайдер первой лиги. И вообще, «Зениту» пора кубок брать, который в последние годы как-то выскакивал из рук», — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

Матч между «Зенитом» и «Волгой» пройдет 25 февраля в Ульяновске. Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-smena-klimata-mozhet-pomeshat-igrokam-zenita-no-volgu-oni-dolzhny-oby-gry-vat-v-lyubom-sostoyanii/
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Звезде» объяснили, почему вход для зрителей на матч Кубка России с «Нижним Новгородом» будет бесплатным
Новости
RSS RSS
Все новости