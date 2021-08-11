«Саранск» и «Чайка» пробились в 1/32 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу

«Саранск» в гостях одержал победу над ульяновской «Волгой» (2:0) в матче 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

В составе хозяев голы забили Иван Хлебородов и Владислав Сысуев.

БЕТСИТИ Кубок России

1/64 финала

«Волга Ул» (Ульяновск) — «Саранск» — 0:2 (0:2)

Голы: Хлебородов, 5 (0:1). Сысуев, 44 (0:2).

Судья: Вертков (Москва).

11 августа. Ульяновск. Стадион «Труд».

В параллельной встрече в серии пенальти «Чайка» оказалась сильнее «Форте» из Таганрога (1:1, 7:5 — по пен.).

«Форте» (Таганрог) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (0:0). Пенальти — 6:7

Голы: Ахмедханов, 60 (1:0). Орлов, 90+5 (1:1).

Судья: Рыбаков (Ульяновск).

11 августа. Таганрог. Стадион «Форте Арена».