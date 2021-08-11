«Саранск» и «Чайка» пробились в 1/32 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу
«Саранск» в гостях одержал победу над ульяновской «Волгой» (2:0) в матче 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.
В составе хозяев голы забили Иван Хлебородов и Владислав Сысуев.
БЕТСИТИ Кубок России
1/64 финала
«Волга Ул» (Ульяновск) — «Саранск» — 0:2 (0:2)
Голы: Хлебородов, 5 (0:1). Сысуев, 44 (0:2).
Судья: Вертков (Москва).
11 августа. Ульяновск. Стадион «Труд».
В параллельной встрече в серии пенальти «Чайка» оказалась сильнее «Форте» из Таганрога (1:1, 7:5 — по пен.).
«Форте» (Таганрог) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (0:0). Пенальти — 6:7
Голы: Ахмедханов, 60 (1:0). Орлов, 90+5 (1:1).
Судья: Рыбаков (Ульяновск).
11 августа. Таганрог. Стадион «Форте Арена».
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