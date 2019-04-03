Василий Кикнадзе: "Премию Миранчукам? "Локомотив" станет чемпионом, тогда поговорим"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал итог первого полуфинального матча Олимп-Кубка России с "Ростовом" (2:2), который состоялся в Москве в среду.
- Миранчук пробил шикарный штрафной…
- Шикарнейший! И потом был еще один момент. Нормально.
- Можно ли сказать, что Антон уже посильнее брата?
- Нет, так не скажу. Леша делает огромный объем работы, вносит разнообразие в атаке и готов взять игру на себя. Каждый из них хорош по-своему. Просто игра Антона более зрелищная, поэтому к нему сейчас больше внимания и отзывы более положительные. Но Леша молодец. Притягивает соперника к себе, помогает другим. Хорошо, что Фернандеш вышел, достаточно неплохо отыграл. Отчасти это неожиданное усиление.
- Премию Миранчукам выписывать пора?
- За что?
- За красивую игру.
- За это мы точно премию выписывать не будем. Станем чемпионами, тогда поговорим.
- У Фернандеша получается лебединая песня, ведь он сказал, что уйдет.
- Давайте посмотрим. Я не знаю, что такое лебединая песня. Он вышел и хорошо сыграл. Вы же знаете, что мы идем от матча к матчу. Все нормально. Конечно, хотели большего, но ничего. Самое главное - игра доставила удовольствие. Думаю, что она понравилась зрителям.
- Игра получилась энергозатратной. Успеет ли команда восстановиться к "Зениту"?
- Да. С этим все нормально. Потом Крыховяк появится. Легче станет.
- Будет ли крыша над стадионом?
- Посмотрим. Посчитаем. Если хватит ресурсов. Есть проектное решение. (Елена Григорьевская)