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Сегодня, 13:52

В «Спартаке» рассказали, что участие Промеса в матче звезд FONBET Кубка России под вопросом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос «СЭ», сможет ли Квинси Промес принять участие в матче звезд FONBET Кубка России по футболу.

«Изначально планировалось, что Промес будет участвовать в матче звезд FONBET Кубка России, но изменились обстоятельства. Не исключено, что будут участвовать другие игроки команды», — сказал Зеленов «СЭ».

В текущем сезоне на счету Промеса 2 гола и 2 результативные передачи в 4 матчах Кубка.

Квинси Промес
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