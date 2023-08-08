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Сегодня, 19:36

В «Спартаке» объяснили отсутствие Литвинова в заявке на матч против «Пари НН»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с журналистами объяснил, почему защитник Руслан Литвинов не попал в заявку команды на матч FONBET Кубка России против «Пари НН».

— Насколько серьезная травма у Литвинова?

— Это решение тренерского штаба, плотный график, думаю, просто решили не рисковать.

— Футболка Рябчука мелькнула в соцсетях «Спартака».

— Рябчук сегодня будет в заявке. Сыграет или нет, это будет решать тренерский штаб.

— Почему Рябчук в заявке с португальским паспортом?

— Это технический момент, связанный с оформлением документов. Банально португальский паспорт дольше действует, чем молдавский. Поэтому было проще так заявить.

— Когда можно будет увидеть Николсона?

— Шамар только недавно вернулся из сборной. Набирает форму

— Как тренерский штаб оценивает состояние Рябчука?

— Мне бы не хотелось говорить за тренерский штаб. Он в заявке, а в заявке неготовых людей у нас не бывает.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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