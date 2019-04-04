В РФС остались довольны работой ВАР в матчах Кубка России

Глава проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин подвел первые итоги работы системы в первых официальных матчах в нашей стране.

В среду, 3 апреля, технология использовалась во время первых игр 1/2 финала Кубка России "Урал" – "Арсенал" (1:0) и "Локомотив" – "Ростов" (2:2), в каждом из которых был использован ВАР – в первой встрече после вмешательства видеоассистентов красную карточку получил полузащитник екатеринбуржцев Петрюс Бумаль, во второй после просмотра повтора в ворота железнодорожников был назначен пенальти за фол на хавбеке дончан Романе Еременко.

– Для нас это тоже был определенный новый этап, – сказал Калошин. – Во вторник, как я говорил до этого, были 50 на 50 на то, что мы получим разрешение от ФИФА и ИФАБ. Вчера, к счастью, мы смогли использовать ВАР . Это не тестовые, а самые что ни наесть боевые матчи.

Сложности были. Со всех точек зрения – нужно было настроить, чем мы занимались чуть ли не сутки с момента получения разрешенияот от ФИФА и ИФАБ, почти не спали. На мой взгляд, хорошо справились с точки зрения работы видеоассистов и реплей-операторов, с точки зрения функционирования коммуникационных технологий. Если давать общую оценку, я очень доволен тем, как все вчера прошло.

Какой-то глобальной цели, когда позавчера мы получили разрешение, на вчерашние матчи не было. Работали достаточно раскованно. Это моя точка зрения, у вас может быть другая. Повторюсь, я очень доволен. Хорошо, что у нас есть время до ответных полуфиналов, почти 5 недель. (Андрей Михайлов)

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