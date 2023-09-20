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Сегодня, 14:08

«Урал» — «Локомотив»: Дзюба в запасе на матч FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 4-го тура Пати РПЛ FONBET Кубка России.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Кики, Сиссе, Егорычев, Ишков, Малькевич, Юшин, Шеттине.

Запасные: Мамин, Филипенко, Аюпов, Буркин, Мосин, Дмитриев, Сингатулин, Мишкич, Бикфалви, Каштанов.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Марадишвили, Пиняв, Сулейманов.

Запасные: Гильерме, Худяков, Кузьмичев, Погостнов, Митай, Самошников, Щетинин, Куликов, Глушенков, Жемалетдинов, Раков, Дзюба.

Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Кубок России. Группа B
20 сент, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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2
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