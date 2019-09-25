«Уфа» в Кубке победила «Чайку» и встретится с ЦСКА

В матче 1/16 финала Олимп-Кубка России по футбол «Чайка» дома проиграла «Уфе» — 0:1. Гол на счету словенского нападающего Ловро Бизяка. Команды заканчивали встречу в формате «10 на 10». У гостей был удален Владислав Дубовой, у гостей — Алексей Никитин.

На стадии 1/8 финала «Уфа» встретится с ЦСКА.

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа» — 0:1 (0:1)

Гол: Бизяк, 36.

«Чайка» (Песчанокопское): Киселев, Бычков, Дубовой, Шайморданов, Гогличидзе, Павленко, Леонтьев, Коржунов (А.Хохлачев, 51), Карташов, Белоус, Подбельцев (А.Коротаев, 55), М.Машнев.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Терентьев, Пуцко, Алиев, Фомин, Голубев, Гиоргобиани (Круговой, 79), Козлов, Бизяк.

Предупреждения: Фомин, 37. Никитин, 52. Голубев, 56. Гиоргобиани, 63. Вомбергар, 82.

Удаления: Дубовой, 53. Никитин, 56.

Судьи: Левников. Большаков (оба — Санкт-Петербург), Богданов (Верея).

25 сентября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

Чайка — Уфа

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