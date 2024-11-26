«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Тюмень» в Кубке России, упустив преимущество в три мяча в основное время

«Краснодар» на выезде обыграл «Тюмень» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 3:3 (пенальти 4:2).

Хозяева отыгрались со счета 0:3 в основное время. «Краснодар» выиграл с крупным счетом после гола Данилы Козлова (22-я минута) и дубля Федора Смолова (39-я и 53-я).

У «Тюмени» дубль оформил защитник Станислав Поройков, забивший по разу на 58-й и 62-й минутах. На 88-й минуте счет сравнял Денис Ткачук.

В серии пенальти точнее оказались гости — 4:2.

«Краснодар» вышел во второй этап четвертьфинала турнира. «Тюмень» вылетела из Кубка России.