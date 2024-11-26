Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:06

«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Тюмень» в Кубке России, упустив преимущество в три мяча в основное время

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Тюмень» — «Краснодар».
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на выезде обыграл «Тюмень» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 3:3 (пенальти 4:2).

Хозяева отыгрались со счета 0:3 в основное время. «Краснодар» выиграл с крупным счетом после гола Данилы Козлова (22-я минута) и дубля Федора Смолова (39-я и 53-я).

У «Тюмени» дубль оформил защитник Станислав Поройков, забивший по разу на 58-й и 62-й минутах. На 88-й минуте счет сравнял Денис Ткачук.

В серии пенальти точнее оказались гости — 4:2.

«Краснодар» вышел во второй этап четвертьфинала турнира. «Тюмень» вылетела из Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
26 нояб, 16:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
3:3
Краснодар

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Тюмень
Читайте также
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Стали известны новые подробности допингового дела у китайских пловцов
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Популярное видео
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Аутсайдер первой лиги устроил сумасшедший камбэк с «Краснодаром»! «Тюмень» отыграла три мяча, но сенсацию отменили сейвы Дюпина
«Шинник» — «Акрон»: гости благодаря автоголу открыли счет в начале встречи
«Шинник» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Тюмень» — «Краснодар»: видео голов
Кубок России, расписание и результаты: «Тюмень» проиграла «Краснодару», ЦСКА — «Рубин» и другие матчи 26 ноября
«Краснодар» победил «Тюмень» в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Тюмень» — «Краснодар»: Ткачук сравнял счет, хозяева отыгрались со счета 0:3

Кубок России, расписание и результаты: «Тюмень» проиграла «Краснодару», ЦСКА — «Рубин» и другие матчи 26 ноября

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости