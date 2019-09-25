Тульский «Арсенал» на последней минуте выбил «Факел» из Кубка

В матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России «Факел» принимал «Арсенал» из Тулы. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Решающий гол туляки забили на третьей добавленной ко второму тайму минуте. Мяч на счету защитника Максима Беляева.

В 1/8 финала «Арсенал» сыграет с «Уралом».

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула) — 1:2 (1:1)

Голы: Альварес, 22 (0:1). Мастерной, 44 (1:1). Беляев, 90+3 (1:2).

«Факел» (Воронеж): Бучнев, Смирнов, Лихачев, Микушин, Черевко (Ал.Соловьев, 15), Гладышев, Петрусев, Косянчук, Мастерной, Яковлев, Корян.

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Берхамов, Ломовицкий, К.Кангва (Ткачев, 71), Тудорие, Лесовой.

Предупреждения: Лесовой, 49. Корян, 50.

Удаление: Корян, 86.

Судьи: Сухой (Люберцы). Деушев (Москва), Гурбанов (Краснодар).

25 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

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