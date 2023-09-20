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Сегодня, 17:45

Точилин назвал неожиданной отставку Хохлова из «Сочи»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал отставку Дмитрия Хохлова после матча 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (1:1, пенальти — 2:4).

17 сентября пресс-служба «Сочи» сообщила, что Хохлов покинул пост главного тренера команды. Точилин возглавил сочинцев после увольнения Хохлова.

— Как прошла игра с ЦСКА?

— Думаю, игра должна была всем понравится. Был атакующий футбол. Серия пенальти — это лотерея, в которой в очередной раз нам не повезло. Наверное, поэтому в казино я не хожу.

— Как отреагировали на отставку Хохлова?

— Для нас это было неожиданно. Я понимаю, результат был для нас нехороший, но мы все вместе за него отвечали. Для команды это тоже стало полной неожиданностью. Требования остались те же. Хохлов хотел играть в атакующий футбол.

— Как он попрощался с командой?

— Он приехал и объявил, что принял такое решение. Надеется, что это даст определенный толчок.

Александр Точилин
Дмитрий Хохлов
Футбол
ФК Сочи
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