Сторожук — о судействе в матче с «Родиной»: «Не мы первые, не мы последние»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал поражение от «Родины» (1:2) в матче 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Первый тайм складывался удачно, забили гол и имели еще два момента, контролировали мяч. Мы справлялись с соперником. Во втором тайме тоже могли сыграть лучше. Этот матч был хорошим для тех ребят, которые получают мало игровой практики. Расстроен тем, что игр такого масштаба больше не будет для этих ребят.

Судейство в матче? Я считаю, что 100 процентов должен был быть назначен 11-метровый. Это можно рассуждать, но сетовать на эти моменты не хотим. Не мы первые, не мы последние. Не хочу по горячим следам говорить», — цитирует пресс-служба клуба Сторожука.