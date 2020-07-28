Стала известна дата финала Кубка России-2020/21

Финальный матч Кубка России следующего сезона состоится 12 мая 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт Тинькофф РПЛ. Место проведения матча пока не определено.

16-17 сентября, 30 октября- 1 ноября и 21-22 октября и пройдут матчи группового этапа Кубка России. Игры 1/8 финала состоятся 20-21 февраля, 1/4 финала — 2-3 марта. 21-22 апреля будут сыграны матчи 1/2 финала.

В завершившемся сезоне победителем Кубка России стал «Зенит».