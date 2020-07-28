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Стала известна дата финала Кубка России-2020/21

17:34
&quot;Зенит&quot; празднует победу в Кубке России. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
&quot;Зенит&quot; празднует победу в Кубке России. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»

Финальный матч Кубка России следующего сезона состоится 12 мая 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт Тинькофф РПЛ. Место проведения матча пока не определено.

16-17 сентября, 30 октября- 1 ноября и 21-22 октября и пройдут матчи группового этапа Кубка России. Игры 1/8 финала состоятся 20-21 февраля, 1/4 финала — 2-3 марта. 21-22 апреля будут сыграны матчи 1/2 финала.

В завершившемся сезоне победителем Кубка России стал «Зенит».

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25209.html

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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