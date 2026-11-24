«Зенит» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча Кубка России

«Зенит» и «Крылья Советов» встретятся в 6-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 24 ноября. Матч состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

24 ноября, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Зенит» — «Крылья Советов» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир на федеральном канале начнется в 19.00 мск, за полчаса до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

Петербуржцы и самарцы выступают в группе C. «Зенит» досрочно обеспечил себе первое место в квартете и выход в плей-офф пути РПЛ.

По итогам группового этапа первые две команды каждого квартета продолжат выступление в пути РПЛ, а занявшие третьи места перейдут в путь регионов.