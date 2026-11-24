Семак назвал непростой победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу над «Крыльями Советов» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла во вторник, 24 ноября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 37-й минуте забил Вендел.

«Игра получилась достаточно непростая. Хороший первый тайм с точки зрения контроля игры, создания моментов. Второй тайм разложился на определенные отрезки. В некоторых отрезках мы были лучше, в некоторых «Крылья Советов» оказывали давление — в концовке. Нужно было набирать очки в этом матче, старались изменить ход игры, поэтому напряжение в каких-то моментах чувствовалось, были единоборства. Матч на Кубок — такие игры бывают достаточно часто. Но самое главное, что мы сегодня победили, сыграли на ноль, все живы-здоровы», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Сине-бело-голубые не проиграли ни одного матча в групповом турнире Кубка России и с 17 очками возглавляют квартет С.

В следующем матче питерцы 28 ноября на выезде встретятся с ЦСКА в РПЛ.