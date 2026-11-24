«Зенит» — «Крылья Советов»: Аугусто, Кондаков и Рахманович выйдут с первых минут

«Зенит» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 мск.

«Зенит»: Адамов, Дивеев, Андраде, Вега, Караваев, Мусаев, Шилов, Джон Джон, Вендел, Кондаков, Аугусто.

Запасные: Зайцев, Москвичев, Алип, Барриос, Волков, Сантос, Ерохин, Карпукас, Мантуан, Луис Энрике, Педро, Соболев.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Лепский, Чернов, Ороз, Витюгов, Горшков, Столбов, Ахметов, Шитов, Рахманович.

Запасные: Фролов, Кокарев, Божин, Абзалилов, Фернандес, Шарипов, Макаров, Чесноков, Баньяц, Мукаилов, Саласин.