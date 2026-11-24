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24 ноября, 21:30
«Зенит» обыграл «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
Проще говоря, интрига среды, кто отправится в путь РПЛ, а кто в путь регионов. И «Крылья», и «Балтика» продолжат борьбу за трофей.
«Зенит» одолел «Крылья Советов» и выиграл шестой матч подряд в Кубке России
90+6-я минута. Вот и все! Матч в Санкт-Петербурге завершен. «Зенит» за счет красивого гола Вендела переиграл «Крылья Советов» со счетом 1:0. «Зенит» набрал 17 очков и укрепил свое лидерство в группе С. Ранее петербургский клуб досрочно вышел в плей-офф пути РПЛ с первого места.
У «Крыльев» осталось 9 очков. Самарцы пока вторые, но могут оказаться третьими, если в среду «Балтика» (6 очков) обыграет в основное время махачкалинское «Динамо» (1)
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.
90+5-я минута. Серия аутов в исполнении хозяев — Адамов добрался до мяча. Похоже, это все.
90+3-я минута. Толкотня небольшая возникла после похода Песьякова на стандарт в чужую штрафную. Страсти удалось потушить.
90+1-я минута. Четыре минуты добавлено ко второму тайму. Самарцы теперь стремятся вперед с новыми силами.
Гол Макарова в ворота «Зенита» отменен из-за игры рукой
90-я минута. Гол не засчитан. 1:0 по-прежнему. Дело не в офсайде Мукаилова, а в касании руки Горшкова в результативной атаке. Там, впрочем, было и касание рукой Андраде. Но, повторим, судьям виднее.
89-я минута. ВАР вмешался в игру. Возможно, рефери посчитают, что Мукаилов, находившийся в офсайде, влиял на эпизод.
Макаров сравнял счет в мачте «Крыльев Советов» с «Зенитом»
88-я минута. ГОООЛ! 1:1. Штурм, может быть, не получается, а мяч в воротах. Макаров результативно пробил с линии штрафной — помог рикошет от Дугласа Сантоса.
86-я минута. Пока не получается финальный штурм ворот Адамова. Замены Семака стабилизировали игру хозяев в центре поля.
84-я минута. Волков руками придержал Чеснокова. Мелкий фол почти что в центре поля.
83-я минута. Педро вышел на поле, Вендел отправился отдыхать. Он свою голевую миссию сегодня выполнил.
81-я минута. 10:9 — соотношение по ударам на данный момент. По ударам в створ соотношение — 3:2. Лучше статистика у зенитовцев.
76-я минута. Ерохин в концовке освежит игру хозяев. Также на бровке разминается Соболев.
74-я минута. А Витюгов, вероятно, получил травму в чужой штрафной при контакте с Аугусто. Это показал видеоповтор. Пенальти не назначили. Судьям виднее.
73-я минута. Ороз зацепился за мяч после стандарта, но пробить ему не позволили. Будет угловой.
72-я минута. Опасная игра на своей половине поля от Джона. Метров 30 до ворот Адамова.
70-я минута. Шилов и Кондаков заменены. Волков и Дуглас Сантос появились на поле у хозяев.
67-я минута. Андраде в собственной штрафной заблокировал Макарова, который уже выбрался на ударную позицию.
65-я минута. Аугусто долго думал, что делать с мячом и упустил хорошую возможность для удара. В итоге пробил Мусаев — рикошет, будет угловой.
63-я минута. Только сейчас возобновился матч. Мусаев остался на поле, оказали ему необходимую помощь медики.
61-я минута. Пауза затягивается. Витюгов стремился наказать хозяев за неспешный розыгрыш мяча и переусердствовал при отборе.
60-я минута. Витюгов за грубый сруб Мусаева получил предупреждение. Медики точно потребуются.
59-я минута. Хлесткий удар Чеснокова с подбора, с линии штрафной, — немного выше перекладины полетел мяч.
56-я минута. Витюгов закладывал вираж в чужой штрафной и упал. Пенальти, конечно, не будет.
54-я минута. Караваев наступил на ногу Чеснокову. Это желтая карточка. Ислам активно вошел в игру.
52-я минута. Барриос и Соболев задумчиво наблюдают за игрой партнеров. Возможно, они выйдут на поле позже.
49-я минута. Караваев справа навешивал, а Кондаков ударом скорпиона пытался замкнуть. В створ не попал.
48-я минута. Другой свежий футболист — Макаров. У него зафиксировали игру рукой на бровке. Подача со стандарта — Песьяков легко добрался до мяча.
47-я минута. Опасный прорыв удался свежему Чеснокову. Он то ли бил, то ли навешивал — едва в дальнюю девятку не попал.
46-я минута. Возобновился матч в Санкт-Петербурге. Впереди второй тайм. Сразу тройную замену гости провели в перерыве.
«Зенит» после первого тайма обыгрывает «Крылья Советов»
45+2-я минута. 1:0 — итог первого тайма в пользу зенитовцев. У хозяев преимущество, но не сказать, чтобы тотальное. Единственный мяч эффектным ударом забил Вендел. Посмотрим, смогут ли волжане отыграться после перерыва.
44-я минута. После подачи углового Песьяков перевел мяч за лицевую. Мусаев мешал. Второй корнер будет.
43-я минута. Едва за шиворот Песьякову не залетел мяч. Угловой заработан хозяевами.
42-я минута. Хороший контроль мяча у хозяев. Как бы самарцы второй мяч не пропустили в раздевалку.
40-я минута. Падение Шилова в чужой штрафной. Пенальти не будет, ведь зенитовец находился в офсайде.
Вендел открыл счет в матче «Зенита» с «Крыльями Советов»
38-я минута. ГООООЛ! 1:0 — зенитовцы повели. Это Вендел результативно пробил с метров 25-ти. Правая верхняя девятка поражена. Удар с подъема.
36-я минута. Вега не согласился с решением судьи. Аргентинец считал, что нужно было назначать угловой. Судьи решили, что удар от ворот.
35-я минута. Шитов плотно пробил почти что с угла вратарской — Адамов проявил себя. Не замерз петербургский вратарь.
34-я минута. Караваев пробил в касание после подачи на дальнюю штангу — выше перекладины.
33-я минута. Вновь не очень уверенно на выходе действует Песьяков. Защитник выиграл борьбу на ближней штанге.
30-я минута. Падение Веги недалеко от чужой штрафной площади. Была борьба с Горшковым.
27-я минута. Падение на подступах штрафной площади хозяев. Там Мусаев боролся, свистка судьи нет. А падал Столбов.
25-я минута. Активный прессинг в исполнении гостей позволил заработать аут. Это Шитов постарался.
23-я минута. Возобновился матч. Песьяков в порядке, что доказал сейчас, когда опередил на мяче Вегу.
22-я минута. Медики оказывают помощь Песьякову. Возможно, в предыдущем сэйве получил повреждение.
19-я минута. Песьяков тащит! Аугусто бил с угла штрафной площади после паса Веги — голкипер перевел мяч на угловой.
17-я минута. Джон исполнил стандарт — подача на дальнюю штангу, где до мяча добрался Песьяков. Это хлеб вратаря.
15-я минута. Могло быть опасно! Аугусто пытался пробить с центра штрафной, но как следует не попал по мячу.
14-я минута. Ахметов с фланга делал неплохую подачу на дальнюю штангу — Ороз не добрался.
12-я минута. Рахманович некоторое время провел на газоне. Эмоции закипают, несмотря на не самый важный матч для хозяев.
11-я минута. Фланговая подача Веги — Печенин снял воздух у соперника. Есть ощущение, что не хватает Соболева впереди у хозяев.
9-я минута. И Нино среди присутствующих в чаше стадиона. Вместе с женой защитник смотрит за действиями партнеров.
8-я минута. Караваев справа навешивал в штрафную — Джон до мяча не добрался. Защищающиеся помешали.
7-я минута. Пару позиционных атак самарцы провели. Без ударов. Обнадеживает, что они не действуют строго от обороны.
5-я минута. Максим Глушенков с трибун наблюдает за этим матчем. В заявку на этот матч он не попал. Видимо, готовится к матчу РПЛ против ЦСКА.
3-я минута. Джон слева сделал подачу — Песьяков не очень уверенно сыграл кулаком, но защитники подчистили.
2-я минута. Аугусто слева вырезал пас в центр штрафной площади — самарские защитники надежны на перехвате.
Матч «Зенита» и «Крыльев Советов» стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча в Санкт-Петербурге началась. С центра поля мяч в игру ввели зенитовцы.
Футболисты и судьи выходят на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.
Стартовый состав «Крыльев Советов» на матч в Санкт-Петербурге
Стартовый состав: Песьяков, Печенин, Лепский, Чернов, Ороз, Витюгов, Горшков, Столбов, Ахметов, Шитов, Рахманович.
Запасные: Фролов, Кокарев, Божин, Абзализов, Фернандес, Шарипов, Макаров, Чесноков, Баньяц, Мукаилов, Саласин.
Стартовый состав «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
Стартовый состав: Адамов, Дивеев, Андраде, Вега, Караваев, Мусаев, Шилов, Джон Джон, Вендел, Кондаков, Аугусто.
Запасные: Зайцев, Москвичев, Алип, Барриос, Волков, Сантос, Ерохин, Карпукас, Мантуан, Луис Энрике, Педро, Соболев.
«Зенит» — «Крылья Советов»: потери
У «Зенита» повреждения у полузащитника Александра Ерохина и вратаря Даниила Одоевского. Их появление в матче под вопросом. У «Крыльев» могут не сыграть нападающие Мартин Крамарич и Никита Салтыков. Точно из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник Фернандо Костанца.
«Зенит» — «Крылья Советов»: личные встречи
Последняя победа «Крыльев» над «Зенитом» на официальном уровне одержана почти два года назад — 1 декабря 2024 года в выездном матче РПЛ (3:2). После этого соперники сыграли четыре раза — дважды петербургский клуб выиграл в основное время (2:1 и 3:0), однажды в серии пенальти (0:0, 5:3 — по пенальти) и один раз была ничья (1:1).
Форма «Крыльев Советов» в Кубке России
Команда Сергея Булатова в первом туре на выезде победила махачкалинское «Динамо» (2:1). После чего самарцы дома уступили «Зениту» (0:0, 3:5 — по пенальти) и в гостях переиграли «Балтику» (0:0, 5:3 — по пенальти). В четвертом туре самарцы на своем поле калининградцам проиграли (0:2), а в пятом — дома одолели махачкалинское «Динамо» (2:0).
Форма «Зенита» в Кубке России
Команда Сергея Семака на старте турнира дома победила «Балтику» (1:0). Затем у «Зенита» были гостевая победа над «Крыльями» (0:0, 5:3 — по пенальти) и домашняя над махачкалинским «Динамо» (3:0). Следом зенитовцы на выезде переиграли махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Балтику» (3:2).
Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Крылья Советов»
Матч «Зенита» и «Крыльев Советов» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Крылья Советов»
Матч команд Сергея Семака и Сергея Булатова состоится во вторник, 24 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
Во вторник, 24 ноября, «Зенит» и «Крылья Советов» сыграют в заключительном шестом туре пути РПЛ Fonbet Кубка России.
В группе С первое место досрочно занял «Зенит», который в пяти матчах набрал 14 очков. «Крылья» идут вторыми, имея девять очков. Далее следует «Балтика», у которой шесть очков. Махачкалинское «Динамо», имея один балл, уже лишилось даже теоретических шансов на путь регионов.
У «Зенита» турнирной мотивации на предстоящий матч нет, а «Крыльям» для гарантированного сохранения второго места достаточно не проиграть в основное время. «Балтика» свой матч в Каспийске проведет только в среду.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Крылья Советов». Присоединяйтесь!