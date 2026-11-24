«Зенит» одолел «Крылья Советов» и выиграл шестой матч подряд в Кубке России

90+6-я минута. Вот и все! Матч в Санкт-Петербурге завершен. «Зенит» за счет красивого гола Вендела переиграл «Крылья Советов» со счетом 1:0. «Зенит» набрал 17 очков и укрепил свое лидерство в группе С. Ранее петербургский клуб досрочно вышел в плей-офф пути РПЛ с первого места.

У «Крыльев» осталось 9 очков. Самарцы пока вторые, но могут оказаться третьими, если в среду «Балтика» (6 очков) обыграет в основное время махачкалинское «Динамо» (1)