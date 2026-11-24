Во вторник, 24 ноября, ЦСКА и «Акрон» сыграют в заключительном шестом туре пути РПЛ Fonbet Кубка России.

В группе D первое место уже забронировал «Ростов», набравший в пяти матчах 12 очков. На вторую путевку в плей-офф пути РПЛ претендуют как раз ЦСКА (восемь очков) и «Акрон» (семь). «Локомотив» (три) уже потерял шансы даже на путь регионов.

Чтобы сохранить за собой второе место в итоговой таблице, ЦСКА в выездной встрече с «Акроном» нужно обязательно выигрывать. Либо в основное время, либо в серии пенальти. Поражение в 11-метровых ЦСКА не устроит, поскольку тольяттинцы при равенстве очков получат преимущество по личным матчам. Напомним, в Москве «Акрон» выиграл со счетом 1:0.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Акрон» — ЦСКА. Присоединяйтесь!