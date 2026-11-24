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24 ноября, 19:00
ЦСКА победил «Акрон» в Самаре: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
ЦСКА в четвертьфинале пути РПЛ встретится со «Спартаком». «Акрон» в пути регионов сыграет с хабаровским СКА.
«Акрон» проиграл ЦСКА в матче 6-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России.
ЦСКА обыграл «Акрон» и вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка России
90+5-я минута. Вот и все! Матч в Самаре окончен! «Акрон» проиграл ЦСКА со счетом 0:1 и довольствовался местом в пути регионов. Иван Обляков с пенальти забил единственный мяч. У тольяттинцев осталось 7 очков, они заняли третье место в группе. ЦСКА набрал 11 очков и финишировал вторым.
90+4-я минута. Бокоев в собственной штрафной принял мяч на себя после плотного удара Фирова.
90+3-я минута. Тороп спокойно добрался до мяча после удара или прострела Бардыбахина.
90+2-я минута. Четыре минуты добавлено ко второму тайму. Есть еще время у тольяттинцев добиться серии пенальти.
90+1-я минута. Шуманский пробил неточно после прострела справа — мяч полетел гораздо выше ворот.
90-я минута. Очередной прорыв справа в исполнении Бандикяна, подача в штрафную — Фиров до мяча не добрался.
88-я минута. Неплохая подача следовала на дальнюю штангу — Тороп не пошел, но и хозяева в воздухе не преуспели.
86-я минута. Марадишвили на правом полуфланге оказался во вне игры. Нужно двигаться, чтобы не замерзнуть.
84-я минута. Бандикян справа прошел вдоль лицевой, сделал подачу на дальнюю штангу, а замыкать некому.
83-я минута. Фиров под углом выходил на ворота Тереховского, но в последний момент Неделчару выбил мяч из-под ног соперника.
80-я минута. Тороп вышел на границу штрафной и оказался на мяче раньше соперника. Пока же в Самаре поднимается метель.
76-я минута. Падение Оганесяна на подступах к чужой штрафной. Снова свисток молчит. Тольяттинцы не согласны — и футболисты, и тренеры. Страсти закипели, но судья их быстро погасил.
75-я минута. Болдырев постардал после стандарта в чужой штрафной. Но свистка нет, речь о пенальти не идет.
73-я минута. Вечереет в Самаре. Кроме того, усилился ветер и снег пошел. Дыхание зимы все ближе.
71-я минута. Лончар оказался на газоне и тут же вспыхнули эмоции на скамейке тольяттинцев. Кто-из и представителей хозяев получил красную карточку.
69-я минута. Бандикян справа поддержал атаку, сделал подачу и вынудил соперника выбить мяч на угловой.
Обляков открыл счет в матче ЦСКА с «Акроном»
67-я минута. ГОООЛ! 1:0 — повели гости. Почти по центру с пенальти пробил Обляков — Тереховский завалился в угол.
66-я минута. Перед 11-метровым Фиров вышел на поле вместо Кармо. Полезно сыграл бразилец.
65-я минута. Жоао Виктор полезно сыграл в обороне, сделав перехват. И эта атака завершилась назначением пенальти. Шуманский в своей штрафной сбил Кармо.
64-я минута. Лончар появился на поле. Постепенно основные игроки появляются на поле у команд.
63-я минута. На дальний удар решился Фернандес — с левой ноги пробил сильно, но неточно.
60-я минута. Бардыбахин своевременно увернулся от мяча и не позволил состояться угловому. Следовала подача с фланга.
56-я минута. Эшковал получил желтую карточку. Он прихватил соперника за футболку близ своей штрафной площади.
55-я минута. Обляков сделал подачу со стандарта, Жоао Виктор сделал скидку, но Мусаев до мяча не добрался.
54-я минута. 16:6 — соотношение по нарушениям. Чаще в этом матче фолят тольяттинцы.
53-я минута. Плотно обороняются армейцы. Сейчас в этом убедился Видосавлевич, чей удар из штрафной был заблокирован.
51-я минута. Вновь территорией владеют тольяттинцы. ЦСКА всей командой на собственной половине поля.
49-я минута. Будто бы быстрее после перерыва действуют команды. Активнее тольяттинцы.
47-я минута. И Шуманский тут же потревожил Торопа. Он с фланга смещался к центру и бил низом.
«Акрон» и ЦСКА в первом тайме счет не открыли
45+3-я минута. 0:0 — результат первого тайма. ЦСКА выглядит инициативнее, больше владеет мячом и бьет по воротам. Но и «Акрон» был способен забить — как раз перед перерывом. Посмотрим, что будет во втором тайме.
45+3-я минута. Опасно! Беншимол пробил головой после подачи углового и едва не попал в дальний угол. Повезло ЦСКА.
45+2-я минута. Бардыбахин справа ускорился и сделал подачу — Бандикян перевел мяч на угловой.
45-я минута. Фол в атаке у Беншимола. Ругается он, не держится мяч в концовке у его команды.
44-я минута. Болдырев просто действует на отбой в своей штрафной площади. Возрастает давление ЦСКА.
42-я минута. Вновь касание руки у тольяттинцев в их штрафной. Это у Бокоева. Похоже, что и здесь мяч попал в руку в результате рикошета от ноги.
40-я минута. Тороп в воздухе добрался до мяча и сбил дыхание Хосонову. Тут надо продышаться, помощь медиков не потребуется.
38-я минута. Кисляк упал после стыка с Болдыревым — свисток рефери промолчал. Хотя казалось, что фол был.
36-я минута. Момент! Кармо бил из штрафной и не попал в ближний угол. Да, Бокоев шел в подкат, но в створ все равно нужно попадать. Отметим проникающий пас Мусаева.
34-я минута. Затяжная атака ЦСКА завершилась ударом Кисляка со средней дистанции — Тереховский надежен на ленточке.
33-я минута. После прострела Мусаева мяч попал в руку Эшковала, но рикошетом от его ноги. Пенальти не будет.
31-я минута. Козлов после подачи углового сфолил на Фернандесе. Отбились тольяттинцы после стандарта.
30-я минута. Олейников продолжает пристреливаться. На этот раз пробил из-под защитника в ближний угол — Тереховский перевел на угловой.
29-я минута. Игдисамов на бровке подмерз. Шапкой вооружился. Повторим, в Самаре холодно.
27-я минута. Три в три развивали атаку тольяттинцы, но пас Эшковала оказался неточным.
25-я минута. И еще один неплохой удар фиксируем, правда, не в створ. Это Олейников выстрелил с линии штрафной, но в правую девятку не попал.
24-я минута. Хромает Беншимол. Видимо, в игру вернется после медпомощи за пределами поля.
22-я минута. А это больно. Биншимол самоотверженно пошел в отбор против Данилова и получил болезненный удар по ноге. Сам форвард сфолил и сам серьезно пострадал.
21-я минута. Тороп на выходе опередил Беншимола. Похоже, разведка окончена. Появляются подходы к воротам.
20-я минута. Штанга! Это событие для сонного первого тайма. После подачи справа головой из штрафной пробил Мусаев и попал в каркас ворот.
18-я минута. Звучит свисток. Это в центральном круге сбили Кисляка. Фол совершил Болдырев. Карточки нет.
16-я минута. Технично, но лишь на своей половине поля, действовал Кармо и довольствовался тем же аутом.
15-я минута. На правом полуфланге сбили Оганесяна. Последовала подача со стандарта — Бокоев в воздухе сфолил на Торопе.
14-я минута. Неделчару ускорился и не позволил мячу уйти за лицевую. Углового не будет.
13-я минута. Болдырев на бровке оказался на газоне после стыка с Даниловым. Свисток рефери молчит.
11-я минута. Сольные действия Бодырева результата не имели. Ударов по воротам по-прежнему нет.
7-я минута. Прохладно сегодня в Самаре. Возможно, не только содержанием матча, но и погодой можно объяснить хмурые лица тренеров.
6-я минута. Олейников исполнил стандарт с правого фланга — подача, тольяттинские защитники отбились.
2-я минута. Мелкий фол в центре поля от Беншимола. Пока чаще с мячом возятся гости.
Матч «Акрона» и ЦСКА стартовал
1-я минута. Поехали! Игра в Самаре началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.
Футболисты и судьи появляются на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.
Стартовый состав «Акрона» на матч с ЦСКА
Стартовый состав: Тереховский, Фернандес, Бардыбахин, Неделчару, Эсковаль, Бокоев, Болдырев, Видосавлевич, Хосонов, Оганесян, Беншимол.
Запасные: Гудиев, Роча, Джурасович, Сидоренко, Бистрович, Лончар, Марадишвили, Пестряков, Шуманский, Тедич.
Стартовый состав ЦСКА на матч с «Акроном»
Стартовый состав: Тороп, Рейс, Жоао Виктор, Лукин, Данилов, Олейников, Кисляк, Бандикян, Козлов, Кармо, Мусаев.
Запасные: Бориско, Баровский, Абдулкадыров, Аззи, Круговой, Обляков, Алвес, Глебов, Фиров, Вакулич, Воронов, Лусиано.
«Акрон» — ЦСКА: потери
У ЦСКА травмированы вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мозес Барбоса и Милан Гайич, а также полузащитник Дмитрий Баринов. У «Акрона» по состоянию здоровья не сыграет хавбек Юрий Железнов.
«Акрон» — ЦСКА: личные встречи
В этом сезоне тольяттинцы еще армейцам не проигрывали — победа со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Кубка России и домашняя ничья со счетом 2:2 во встрече РПЛ. Перед этим у ЦСКА была серия из четырех побед в «личках», включая одну товарищескую встречу. Также отметим, что «Акрон» забивает в ворота ЦСКА на протяжении восьми матчей подряд.
Форма ЦСКА в Кубке России
Команда Дмитрия Игдисамова на старте турнира выиграла на выезде в дерби у «Локомотива» (1:1, 5:4 — по пенальти). Затем красно-синие дважды проиграли: дома «Акрону» (0:1) и на выезде «Ростову» (0:2). После этого ЦСКА дома одержал победы над «Ростовом» (4:0) и «Локомотивом» (3:1).
Форма «Акрона» в Кубке России
«Акрон» в первом туре дома крупно проиграл «Ростову» (0:4), а потом одержал три победы кряду. Тольяттинцы в гостях переиграли ЦСКА (1:0), а затем дважды одолели «Локомотив»: дома (0:0, 5:4 — по пенальти) и на выезде (1:1, 3:1 — по пенальти). В пятом туре «Акрон» снова разгромно проиграл «Ростову», на этот раз в гостях со счетом 1:6.
Где смотреть трансляцию матча «Акрон» — ЦСКА
Матч «Акрона» и ЦСКА в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Акрон» — ЦСКА
Матч команд Срджана Благоевича и Дмитрия Игдисамова состоится во вторник, 24 ноября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
Во вторник, 24 ноября, ЦСКА и «Акрон» сыграют в заключительном шестом туре пути РПЛ Fonbet Кубка России.
В группе D первое место уже забронировал «Ростов», набравший в пяти матчах 12 очков. На вторую путевку в плей-офф пути РПЛ претендуют как раз ЦСКА (восемь очков) и «Акрон» (семь). «Локомотив» (три) уже потерял шансы даже на путь регионов.
Чтобы сохранить за собой второе место в итоговой таблице, ЦСКА в выездной встрече с «Акроном» нужно обязательно выигрывать. Либо в основное время, либо в серии пенальти. Поражение в 11-метровых ЦСКА не устроит, поскольку тольяттинцы при равенстве очков получат преимущество по личным матчам. Напомним, в Москве «Акрон» выиграл со счетом 1:0.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Акрон» — ЦСКА. Присоединяйтесь!