«Акрон» — ЦСКА: прямая трансляция матча Кубка России

«Акрон» и ЦСКА сыграют в 6-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 24 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

24 ноября, 17:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Акрон» — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и телеканал «Матч Премьер». Начало эфира на «Матч ТВ» — в 16.45 мск. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Акрон» и ЦСКА выступают в группе D. В предыдущем туре армейцы победили «Локомотив» (3:1). Первое место в квартете перед заключительным туром занимает «Ростов».