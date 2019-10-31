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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Спартак» — «Ростов»: видео всех голов матча

21:30
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В матче 1/8 финала Олимп — Кубка России «Спартак» переиграл «Ростов» со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. За «Ростов» гол в концовке встречи забил полузащитник Александр Долгов.

43-я минута, первый гол Ларссона

59-й минута, второй гол Ларссона

87-я минута, гол Долгова

Спартак — Ростов

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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