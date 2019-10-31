«Спартак» — «Ростов»: видео всех голов матча
В матче 1/8 финала Олимп — Кубка России «Спартак» переиграл «Ростов» со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. За «Ростов» гол в концовке встречи забил полузащитник Александр Долгов.
43-я минута, первый гол Ларссона
Джордан положил третий мяч за пять дней. Удар с левой в одно касание — и «Спартак» повелhttps://t.co/uRZYUoF0ZQ#СпартакРостов pic.twitter.com/fd90GWxYx5— Матч ТВ (@MatchTV) October 31, 2019
59-й минута, второй гол Ларссона
? Дубль Джордана Ларссона— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 31, 2019
? #СпартакРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/7tg9cCjUap
87-я минута, гол Долгова
? Александр Долгов забил гол в ворота «Спартака» в концовке встречи#СпартакРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ws08jgNwaQ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 31, 2019
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