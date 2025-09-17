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«Динамо» разгромило «Сочи» в гостевом матче Кубка

Фото ФК «Динамо»

«Динамо» в гостевом матче пути РПЛ FONBET Кубка России разгромило «Сочи» — 4:0.

У москвичей отличились нападающий Эль Мехди Маухуб, защитники Дмитрий Скопинцев и Николас Маричаль, и форвард Константин Тюкавин, который забил первый гол после восстановления. 23-летний россиянин пропустил полгода из-за разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта.

Команда Валерия Карпина с 7 очками поднялась на второе место в группе B, «Сочи» (2 очка) — на последней строчке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
17 сентября 2025, 20:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:4
Динамо

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2025-2026/groups/
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