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Сегодня, 19:26

ЦСКА в серии пенальти обыграл «Сочи» в FONBET Кубке России, Акинфеев отразил два удара

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сочи» — ЦСКА.
Фото ФК «Сочи»

ЦСКА в гостях обыграл «Сочи» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 5:4).

Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались гости. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отразил два удара — не забили Иван Игнатьев и Юрий Медведев. Кроме того, Игорь Юрганов пробил в перекладину.

У ЦСКА свои попытки не реализовали Федор Чалов и Виктор Мендес — оба удара отразил вратарь сочинцев Никита Гойло.

ЦСКА набрал 5 очков и поднялся на второе место в группе A Кубка России. «Сочи» с 4 очками идет на третьем месте в квартете.

Кубок России. Группа A
30 авг, 17:15. Фишт (Сочи)
Сочи
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ФК ЦСКА (Москва)
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