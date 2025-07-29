Блогер Wylsacom заявил, что сыграет за «Амкал» в Кубке России на позиции вратаря

Президент медийного футбольного клуба «Эгриси» и известный блогер Валентин Wylsacom Петухов рассказал, что сыграет за «Амкал» в FONBET Кубке России.

«Вообще, я вратарь «Амкала» на Кубке России. Завтра прохожу УМО. Половину ворот я займу, наверное, так что ничего вы мне не забьtте», — сказал Wylsacom в видео в телеграм-канале «Эгриси».

«Амкал» в первом раунде Пути регионов Кубка России сыграет с «Квантом» из Обнинска. Матч пройдет 5 августа.

В минувшем сезоне «Амкал» впервые в истории стал победителем Медиалиги.