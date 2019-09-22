Сергей Шустиков: «С «Крыльями» у «Торпедо» будет двойная мотивация, будем готовы на 100 процентов»

Капитан «Торпедо» Сергей Шустиков поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против его бывшего клуба — «Крыльев Советов». Игра состоится 25 октября на поле автозаводцев

— Мы начали готовиться уже к предстоящей встрече с самарскими «Крыльями Советов» в рамках Кубка России. Провели восстановительную тренировку сразу после матча с «Томью», — цитирует news.ru Шустикова. — Поэтому пришлось чуть подольше задержаться на стадионе.

— Сил на кубковую баталию хватит? «Торпедо» выкладывается по полной в каждой игре, а тут еще и соперник будет более высокого класса.

— Надеюсь, что хватит. Уверен в этом. У нас очень хорошая команда, организованная. Плюс с «Крыльями» будет двойная мотивация, надо же попробовать свои силы с представителем РПЛ. Попробуем их обыграть и пройти дальше.

— Когда будете разбирать игру самарского коллектива и есть ли на это вообще время?

— Конечно, будет. На «карантине» подробно все разберем, будем готовы к среде на все сто процентов.