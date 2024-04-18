Игнатов: «Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с «СЭ» высказался об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче, который возглавил клуб после увольнения Гильермо Абаскаля.

17 апреля «Спартак» под руководством Слишковича сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль. Сегодня донес нам определенную идею, мы ее старались выполнять. Не во всех моментах получилось, но нужно понимать, что прошло мало времени с его назначения. Думаю, что все его идеи еще до конца до нас не дошли. Какие изменения внес Слишкович? В целом пока плюс-минус все тоже самое, он же работает всего несколько дней, тяжело за такой период что-то поменять. Некоторые моменты он нам еще донесет, и в игре с «Ростовом» мы приложим максимум усилий, чтобы победить», — сказал Игнатов «СЭ».

«Зенит» обыграл «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.

«Спартак», который провел первую встречу после отставки Гильермо Абаскаля, сыграет во втором этапе Пути регионов против «Динамо».