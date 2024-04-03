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Сегодня, 22:36

Агент Гарсия: «Педро войдет в историю «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро в комментарии для «СЭ» оценил игру своего клиента в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

18-летний бразилец оформил дубль.

«Педро очень молод и будет развиваться еще. Он войдет в историю «Зенита». Это не его максимум. Ему всего 18 лет», — сказал Гарсия «СЭ».

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса». Он провел за сине-бело-голубых 5 матчей, в которых забил два мяча

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Педро (Зенит)
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