Агент Гарсия: «Педро войдет в историю «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро в комментарии для «СЭ» оценил игру своего клиента в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

18-летний бразилец оформил дубль.

«Педро очень молод и будет развиваться еще. Он войдет в историю «Зенита». Это не его максимум. Ему всего 18 лет», — сказал Гарсия «СЭ».

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса». Он провел за сине-бело-голубых 5 матчей, в которых забил два мяча