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Сегодня, 15:00

«Рубин» — «Урал»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

«Рубин» сыграет с «Уралом» в Кубке России 29 августа
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Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» примет «Урал» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу 29 августа, во вторник. Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене», начало — в 15:00 по московскому времени.

«СЭ на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — «Урал». Смотреть видеотрансляцию можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 14:40 мск.

«Рубин» после двух туров группового этапа Кубка России занимает четвертое место. В активе команды Рашида Рахимова ни одного балла. «Урал» с 3 очками располагается на второй строчке.

«Рубин» в предыдущем туре группового этапа Кубка России на своем поле уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. «Урал» обыграл в Екатеринбурге «Ростов» со счетом 1:0.

Кубок России. Группа B
29 авг, 15:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Урал

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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