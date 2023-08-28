«Рубин» сыграет с «Уралом» в Кубке России 29 августа

«Рубин» примет «Урал» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу 29 августа, во вторник. Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене», начало — в 15:00 по московскому времени.

«СЭ на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — «Урал». Смотреть видеотрансляцию можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 14:40 мск.

«Рубин» после двух туров группового этапа Кубка России занимает четвертое место. В активе команды Рашида Рахимова ни одного балла. «Урал» с 3 очками располагается на второй строчке.

«Рубин» в предыдущем туре группового этапа Кубка России на своем поле уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. «Урал» обыграл в Екатеринбурге «Ростов» со счетом 1:0.