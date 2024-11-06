Сарвели о победе «Локомотива» над «Динамо»: «Нужно быть сильнее в двух матчах»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели подвел итоги матча против московского «Динамо» (2:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Ощущения от победы над «Динамо» крайне приятные. Все ребята молодцы. В первом матче мы победили, но чтобы пройти дальше нужно быть сильнее в двух матчах. Поэтому пока мы радуемся, но будем ждать ответной игры», — цитирует Сарвели Legalbet.

Ответная игра между командами состоится 28 ноября.