"Ростов" пожелал удачи "Краснодару" в Лиге Европы

Официальный Твиттер "Ростова" после матча своей команды с "Краснодаром" (1:0) в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России поздравил "быков" с рекордным количеством болельщиков на выездной игре и пожелал удачи соперникам в Лиге Европы.
Отметим, что 1762 болельщика "Краснодара" посетили гостевой матч с "Ростовом".
В Лиге Европы "быки" сыграют с "Валенсией" 7 и 14 марта.
– 1762 болельщика "Краснодара" на "Ростов Арене" Большой выезд к соседям на южное дерби становится доброй традицией у наших клубов. Надеемся, что эта тенденция будет продолжаться. Желаем удачи краснодарскому клубу в матчах Лиги Европы УЕФА! – написал "Ростов" в своем Твиттере.
👏🏻👏🏻👏🏻– Football Club Rostov (@rostovfc) 24 февраля 2019 г.
1762 болельщика "Краснодара" на "Ростов Арене"
Большой выезд к соседям на южное дерби становится доброй традицией у наших клубов. Надеемся, что эта тенденция будет продолжаться.
Желаем удачи краснодарскому клубу в матчах Лиги Европы УЕФА! pic.twitter.com/4byit6VUqO