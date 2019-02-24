"Ростов" пожелал удачи "Краснодару" в Лиге Европы

Официальный Твиттер "Ростова" после матча своей команды с "Краснодаром" (1:0) в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России поздравил "быков" с рекордным количеством болельщиков на выездной игре и пожелал удачи соперникам в Лиге Европы.

Отметим, что 1762 болельщика "Краснодара" посетили гостевой матч с "Ростовом".

В Лиге Европы "быки" сыграют с "Валенсией" 7 и 14 марта.

– 1762 болельщика "Краснодара" на "Ростов Арене" Большой выезд к соседям на южное дерби становится доброй традицией у наших клубов. Надеемся, что эта тенденция будет продолжаться. Желаем удачи краснодарскому клубу в матчах Лиги Европы УЕФА! – написал "Ростов" в своем Твиттере.