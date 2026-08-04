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Сегодня, 18:58

«Родина» — «Рубин»: Москалев изменил решение после вмешательства ВАР — ошибся с местом фола и командой нарушителя

Игнат Заздравин
Корреспондент
Контакт между Даниилом Кузнецовым и Лео Гогличидзе в штрафной «Родины».
Фото Скриншот трансляции

Владимир Москалев, главный арбитр матча «Родина» — «Рубин» в 1-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России исправил ошибку после вмешательства ВАР.

На 18-й минуте полузащитник казанцев Даниил Кузнецов упал в штрафной площади хозяев после контакта с защитником «Родины» Лео Гогличидзе.

Главный арбитр матча Владимир Москалев изначально назначил штрафной, хотя эпизод произошел в штрафной площади. После вмешательства ВАР Москалев посмотрел повтор и назначил штрафной в пользу «Родины», объяснив решение тем, что Кузнецов сам инициировал контакт с Гогличидзе.

ВАР на матче — Алексей Сухой, АВАР — Антон Фролов.

Игра проходит на стадионе «Арена Химки». Ранее «Родина» открыла счет благодаря голу Магомедхабиба Абдусаламова.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
04 августа, 18:30. Арена Химки (Химки)
Родина
Рубин

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Кубок России
ФК Родина
ФК Рубин (Казань)
Владимир Москалев
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