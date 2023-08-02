В среду, 2 августа, в Москве «Родина Медиа» сыграет с «Динамо Вологда» в рамках FONBET Кубка России. Игра состоится на стадионе «Спартаковец» имени Н. П. Старостина. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция «Родина Медиа» — «Динамо Вологда» будет доступна в перекличке на сайте «СЭ». Видеотрансляция пройдет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также следить за Кубком России в сезоне-2023/24 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

«Родина Медиа» впервые примет участие в розыгрыше этого турнира. В прошлом сезоне они стали победителями МФЛ. В команде играет бывший игрок сборной России по футболу и «Локомотива» Дмитрий Тарасов.