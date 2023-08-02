Президент 2DROTS — о победе над «Сахалином»: «Хочется дойти до клубов РПЛ»

Президент медийного клуба 2DROTS Никита «Некит» Панасюк в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы в 1/256 финала Кубка России над Сахалином (2:0).

«Это очень круто. По-другому никак не скажешь. Такие эмоции ты не испытаешь нигде. Это профессиональный турнир, мы проходим дальше, мы обыгрываем профессиональную команду. Хочется пройти как можно дальше. Хочется дойти до клубов РПЛ. Мы верим», — сказал Панасюк «СЭ».

Во втором раунде турнира 2Drots сыграют с «Муромом».