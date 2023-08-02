Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:16

Игрок «Сахалина» Большунов: «Можно сказать, что у 2Drots от медийного только название»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Сахалина» Даниил Большунов прокомментировал «СЭ» поражение в матче против 2Drots (0:2) первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

— Как оценишь уровень игры медиакоманд? Есть ли разница между медийным клубом и профессиональным?

— Команда хорошо подобрана. Все раньше профессионально играли. У всех футбольная школа имеется. Они уже на протяжении трех лет играют одним составом. Они более сыграны, а мы провели буквально одну игру. Можно сказать, что у 2Drots от медийного только название.

— Как относишься к тому, что медиакоманды участвуют в Кубке России?

— Положительно. Это хорошо сказывается для российского футбола, потому что у них очень много болельщиков, — сказал Большунов.

Во втором раунде FONBET Кубка России 2Drots сыграют с «Муромом».

(Сергей Жуков)

Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Сахалин
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент 2DROTS — о победе над «Сахалином»: «Хочется дойти до клубов РПЛ»

В футболиста 2DROTS кинули посторонний предмет с трибуны
Новости
RSS RSS
Все новости